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Карпин со сборной снова посетил бы Волгоград и Калининград

сегодня, 09:26
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Тринидад и ТобагоТринидад и ТобагоВчера в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам, что снова посетил бы Волгоград и Калининград вместе с национальной командой.

5 июня сборная России в Волгограде в товарищеском матче выиграла у Буркина-Фасо, а 9-го в Калининграде обыграла представителей Тринидада и Тобаго. Обе игры завершились со счётом 3:0.

Атмосфера великолепная, люди не просто пришли, а пришли ещё и поддерживать. Я бы с удовольствием посетил эти города, другое дело, где и с кем Российский футбольный союз договорится.

Также Карпин высоко оценил качество поля «Калининград Арены»:

Никаких коррективов не вносили, до игры просили полить поле, к нам прислушались (перед матчем прошёл дождь — прим. источника). Поле было идеально.

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Все комментарии
u29bfgrydezs
u29bfgrydezs
сегодня в 12:43
Достойных соперников не хватает
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 11:31
Да, работы у РФС по поиску соперников для сборной много, но одно успокаивает:
в Африке племён, готовых нахаляву приехать в Россию дох.., пардон, очень много.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:32
Хорошая затея...
Ждём матчей со Сборной Волгограда...и сборной Калининграда...
Capral
Capral
сегодня в 09:48
Валера так счастлив, как будто победили сборную, как минимум уровня Франции.)))
Гость
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