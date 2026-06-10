Карпин со сборной снова посетил бы Волгоград и Калининград

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам, что снова посетил бы Волгоград и Калининград вместе с национальной командой.
5 июня сборная России в Волгограде в товарищеском матче выиграла у Буркина-Фасо, а 9-го в Калининграде обыграла представителей Тринидада и Тобаго. Обе игры завершились со счётом 3:0.
Атмосфера великолепная, люди не просто пришли, а пришли ещё и поддерживать. Я бы с удовольствием посетил эти города, другое дело, где и с кем Российский футбольный союз договорится.
Также Карпин высоко оценил качество поля «Калининград Арены»:
Никаких коррективов не вносили, до игры просили полить поле, к нам прислушались (перед матчем прошёл дождь — прим. источника). Поле было идеально.
в Африке племён, готовых нахаляву приехать в Россию дох.., пардон, очень много.
Ждём матчей со Сборной Волгограда...и сборной Калининграда...