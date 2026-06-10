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Батраков после игры узнал, что в Калининграде на трибунах была его семья

сегодня, 09:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Тринидад и ТобагоТринидад и ТобагоВчера в 20:00 Не начался

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Батраков поделился эмоциями после товарищеского матча с командой Тринадада и Тобаго (3:0).

Футболист в день своего 21-летия 9 июня отметился голом в ворота соперника в поединке, который прошёл в Калининграде.

Сегодня был день, который хочется запомнить.

День рождения, гол за сборную, много эмоций — и ваша поддержка.

Как оказалось, сегодня в Калининграде на трибунах была моя семья. Узнал я об этом после матча, но поддержку почувствовал и во время! Спасибо всем, кто написал, поздравил и был рядом.

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lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:54
это ты еще в ПСЖ не перешел, там сразу вдруг появится "я узнал что у меня есть огромная семья"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:42
Весь День рождения с Кисляком играли в "камень,ножницы,бумага"....на ...кто первый в ПСЖ пойдёт.....
Гость
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