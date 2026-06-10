Батраков после игры узнал, что в Калининграде на трибунах была его семья

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» поделился эмоциями после товарищеского матча с командой Тринадада и Тобаго (3:0).

Футболист в день своего 21-летия 9 июня отметился голом в ворота соперника в поединке, который прошёл в Калининграде.

Сегодня был день, который хочется запомнить.

День рождения, гол за сборную, много эмоций — и ваша поддержка.

Как оказалось, сегодня в Калининграде на трибунах была моя семья. Узнал я об этом после матча, но поддержку почувствовал и во время! Спасибо всем, кто написал, поздравил и был рядом.