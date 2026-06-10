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Бевеев о дебютном голе: «Может, если бы дождя не было, то вратарь отбил бы»

сегодня, 10:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Тринидад и ТобагоТринидад и ТобагоВчера в 20:00 Не начался

Защитник сборной России и «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0), в котором он отметился дебютным голом за национальную команду.

Игра прошла 9 июня в Калининграде.

Хорошо, что выиграли, сыграли дисциплинированно, уверенно. Могли забить больше, но не забили.

Что касается влияния погоды, мяч был скользкий. Может, если бы дождя не было, то вратарь отбил бы.

Насколько важно было играть на домашнем стадионе

Это очень приятное и важное событие, как для области, так и для меня в целом. Это праздник, здесь футбол любят, и хочется, чтобы почаще сборная приезжала.

О поддержке болельщиков, скандировавших его имя на разминке и во время игры

Если честно, впервые услышал такую поддержку и любовь людей. Это внутри себя вызывает уважение, чувство, нужно двигаться и, что я на правильном пути.

О секрете успеха

Секрет в преданности футболу.

Можно было много раз сдаться, что-то не получалось, тем более не с первого раза я сюда попал. Значит, так нужно было.

Про атмосферу, поддержку трибун

Мне очень понравилось, думаю ребятам тоже. У нас закрытый стадион, было очень громко.

О том, что из большого количества моментов было реализовано только три

Так бывает. Оставили моменты, точнее, голы на другие. У Максима Петрова, к сожалению, не всё получилось. Обидно, у него было два момента, и он не забил. Ему было бы очень приятно отличиться дома.

Что сказал Валерий Карпин после матча

Поблагодарил и в перерыве напомнил, что произошло в матче с Буркина-Фасо, чтобы не повторяли ошибок. Думаю, мы выполнили его установку.

Планы на отпуск

Да, в целом этот сезон вышел удачным для меня. Теперь нужно выдохнуть. На недельку забыть о футболе, и с новыми силами потом будем тренироваться, работать, чтобы попадать в сборную, и доказывать свою состоятельность.

Где планирует отдохнуть

В Стамбуле.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 11:17
После распределения мест в группе, нажал "сохранить". пары участников плэй-офф не выбирались и не выбираются. как теперь выбрать участников плэй-офф, никак?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:13
Молодец, Бивень. Как там у Петра Первого...? "Подчинённый должен иметь вид лихой и 14коватый, дабы уразумением своим не смущать начальство"
Capral
Capral
сегодня в 11:05, ред.
Гол неплохой, но вратарский.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:00
Хорошо, что получилось забить перед своими зрителями...
Гость
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