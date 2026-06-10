Бевеев о дебютном голе: «Может, если бы дождя не было, то вратарь отбил бы»

Защитник сборной России и «Балтики» высказался о товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0), в котором он отметился дебютным голом за национальную команду.

Игра прошла 9 июня в Калининграде.

Хорошо, что выиграли, сыграли дисциплинированно, уверенно. Могли забить больше, но не забили.

Что касается влияния погоды, мяч был скользкий. Может, если бы дождя не было, то вратарь отбил бы.

Насколько важно было играть на домашнем стадионе

Это очень приятное и важное событие, как для области, так и для меня в целом. Это праздник, здесь футбол любят, и хочется, чтобы почаще сборная приезжала.

О поддержке болельщиков, скандировавших его имя на разминке и во время игры

Если честно, впервые услышал такую поддержку и любовь людей. Это внутри себя вызывает уважение, чувство, нужно двигаться и, что я на правильном пути.

О секрете успеха

Секрет в преданности футболу.

Можно было много раз сдаться, что-то не получалось, тем более не с первого раза я сюда попал. Значит, так нужно было.

Про атмосферу, поддержку трибун

Мне очень понравилось, думаю ребятам тоже. У нас закрытый стадион, было очень громко.

О том, что из большого количества моментов было реализовано только три

Так бывает. Оставили моменты, точнее, голы на другие. У Максима Петрова, к сожалению, не всё получилось. Обидно, у него было два момента, и он не забил. Ему было бы очень приятно отличиться дома.

Что сказал Валерий Карпин после матча

Поблагодарил и в перерыве напомнил, что произошло в матче с Буркина-Фасо, чтобы не повторяли ошибок. Думаю, мы выполнили его установку.

Планы на отпуск

Да, в целом этот сезон вышел удачным для меня. Теперь нужно выдохнуть. На недельку забыть о футболе, и с новыми силами потом будем тренироваться, работать, чтобы попадать в сборную, и доказывать свою состоятельность.

Где планирует отдохнуть

В Стамбуле.