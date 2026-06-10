Тренер Тринидада и Тобаго об игре с Россией: «Матч был тяжёлым»

Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой России.

Игра прошла 9 июня в Калининграде и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Для нас было большим удовольствием сыграть с такой командой, как Россия. Матч был тяжёлым. Россия использовала свои возможности, у нас тоже были моменты, чтобы забить. У сборной России отличная физическая готовность.

Мы сыграли хорошо, организованно, держались достойно. Игра с таким сильным соперником стала отличным испытанием для наших молодых игроков.

Был ли разочарован тем, что команда пропустила два мяча в самом начале матча и изменил ли тактику после этого

Думаю, первые 20 минут мы начали очень медленно. После этого стали верить в себя и поняли, что можем играть со сборной России в футбол и создавать моменты. Да, мы начинали по схеме 3-5-2, а во втором тайме перестроились на 4-3-3.

Насколько тяжело готовиться к сопернику, когда не понимаешь, какой состав будет у соперника, поскольку у команды Валерия Карпина всегда много изменений в заявке

Мы знали, что сборная России будет играть по схеме 4-3-3. Когда мы анализировали последние три-четыре матча, система оставалась той же. Тренер действительно ротирует игроков, и в некоторые моменты мы хорошо с этим справлялись. Но были эпизоды, которые стоили нам матча, — из-за простых ошибок.