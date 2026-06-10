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«Ботафого» может провести сбор в России

сегодня, 12:11

По информации источника, «Ботафого» ведёт переговоры о проведении тренировочного сбора в России этим летом.

Клуб планирует провести в стране 10 дней в начале июля и, как ожидается, сыграет товарищеские матчи с ЦСКА и «Динамо».

Чемпионат Бразилии ушёл на перерыв в связи с чемпионатом мира. В настоящее время команда находится в отпуске и приступит к подготовке к возобновлению сезона 22 июня.

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Перевод с globo.com Фото: Vítor Silva/BFR
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:07
Это было бы интересное событие. «Ботафого» — известный бразильский клуб, неоднократный чемпион Бразилии, за который когда-то играл знаменитый Гарринча.
Можно было бы ещё сыграть с "Зенитом" или с "Краснодаром". Вывеска была бы сногсшибающей: "Зенит"(чемпион России-2024,2026) - "Ботафого" (чемпион Бразилии-2024)))
bfxvpgkmdpr2
bfxvpgkmdpr2
сегодня в 12:33
Глупо, уж слишком большая временная разница.
Гость
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