«Ботафого» может провести сбор в России

По информации источника, «Ботафого» ведёт переговоры о проведении тренировочного сбора в России этим летом.
Клуб планирует провести в стране 10 дней в начале июля и, как ожидается, сыграет товарищеские матчи с ЦСКА и «Динамо».
Чемпионат Бразилии ушёл на перерыв в связи с чемпионатом мира. В настоящее время команда находится в отпуске и приступит к подготовке к возобновлению сезона 22 июня.
Можно было бы ещё сыграть с "Зенитом" или с "Краснодаром". Вывеска была бы сногсшибающей: "Зенит"(чемпион России-2024,2026) - "Ботафого" (чемпион Бразилии-2024)))