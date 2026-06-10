«Ботафого» может провести сбор в России

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По информации источника, «Ботафого» ведёт переговоры о проведении тренировочного сбора в России этим летом.

Клуб планирует провести в стране 10 дней в начале июля и, как ожидается, сыграет товарищеские матчи с ЦСКА и «Динамо».

Чемпионат Бразилии ушёл на перерыв в связи с чемпионатом мира. В настоящее время команда находится в отпуске и приступит к подготовке к возобновлению сезона 22 июня.