Тухель не считает Англию фаворитом чемпионата мира-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что команда не входит в число фаворитов чемпионата мира 2026 года.
Мы не можем быть одними из фаворитов, поскольку так долго не выигрывали турнир. Есть проверенные победители. Это фавориты.
Мы можем бороться за трофей и мечтать о многом. Знаем, что для этого нужно. Наша ответственность — в усилиях, на этом сосредоточено внимание, видим себя как соперников и претендентов. Хотим пройти весь путь до конца. Не думаю, что являемся явными фаворитами.
Но мы хотим победить. Нужно иметь спокойствие и сосредоточенность на каждом шаге. Если хотим достичь вершины, необходимо двигаться шаг за шагом, иначе нас отвлекут. У меня есть вера, но это требует ответственности, упорного труда, дисциплины и умения справляться с неудачами. Мы смеем мечтать.
В последних турнирах Англия доходила до полуфиналов и финалов. Дойдя до четвертьфинала, можно выиграть любой турнир и пройти весь путь до конца. Важно не воспринимать турнир целиком. Сейчас это подготовительный сбор, а следующий этап — групповой.
В клубном футболе я всегда стараюсь, чтобы команда выиграла свою группу, не отвлекалась и не задумывалась слишком много. Дойдя до четвертьфинала, можно думать о том, чтобы пройти весь путь до конца, и тогда вера будет.
Мы будем очень уважать наших соперников и не стоит недооценивать уровень везения, который необходим в случае травм и решений. Движемся шаг за шагом. Сейчас мы именно там, где хотим быть.
При этом последний крупный титул у них был ещё в 1966 году, поэтому слова Тухеля выглядят не скромностью ради скромности, а вполне трезвой оценкой реальности.
При этом мне нравится его подход: без шапкозакидательства, без громких обещаний, но и без комплекса неполноценности.
Да и сам Тухель вызывает симпатию именно тем, что обычно говорит прямо и не пытается продавать публике красивые сказки. Это хорошее качество для настоящего руководителя.
Значит, команда под его требования и философия.
И ответственность вся на нем.
Желаю тебе, Тухель, как твой давний поклонник ещё со времён ПСЖ, выступить как можно лучше, а Кейну- забить, как можно больше!!!!!!!