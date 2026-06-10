Тухель не считает Англию фаворитом чемпионата мира-2026

Главный тренер сборной Англии заявил, что команда не входит в число фаворитов чемпионата мира 2026 года.

Мы не можем быть одними из фаворитов, поскольку так долго не выигрывали турнир. Есть проверенные победители. Это фавориты.

Мы можем бороться за трофей и мечтать о многом. Знаем, что для этого нужно. Наша ответственность — в усилиях, на этом сосредоточено внимание, видим себя как соперников и претендентов. Хотим пройти весь путь до конца. Не думаю, что являемся явными фаворитами.

Но мы хотим победить. Нужно иметь спокойствие и сосредоточенность на каждом шаге. Если хотим достичь вершины, необходимо двигаться шаг за шагом, иначе нас отвлекут. У меня есть вера, но это требует ответственности, упорного труда, дисциплины и умения справляться с неудачами. Мы смеем мечтать.

В последних турнирах Англия доходила до полуфиналов и финалов. Дойдя до четвертьфинала, можно выиграть любой турнир и пройти весь путь до конца. Важно не воспринимать турнир целиком. Сейчас это подготовительный сбор, а следующий этап — групповой.

В клубном футболе я всегда стараюсь, чтобы команда выиграла свою группу, не отвлекалась и не задумывалась слишком много. Дойдя до четвертьфинала, можно думать о том, чтобы пройти весь путь до конца, и тогда вера будет.

Мы будем очень уважать наших соперников и не стоит недооценивать уровень везения, который необходим в случае травм и решений. Движемся шаг за шагом. Сейчас мы именно там, где хотим быть.