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Тухель не считает Англию фаворитом чемпионата мира-2026

сегодня, 12:48

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что команда не входит в число фаворитов чемпионата мира 2026 года.

Мы не можем быть одними из фаворитов, поскольку так долго не выигрывали турнир. Есть проверенные победители. Это фавориты.

Мы можем бороться за трофей и мечтать о многом. Знаем, что для этого нужно. Наша ответственность — в усилиях, на этом сосредоточено внимание, видим себя как соперников и претендентов. Хотим пройти весь путь до конца. Не думаю, что являемся явными фаворитами.

Но мы хотим победить. Нужно иметь спокойствие и сосредоточенность на каждом шаге. Если хотим достичь вершины, необходимо двигаться шаг за шагом, иначе нас отвлекут. У меня есть вера, но это требует ответственности, упорного труда, дисциплины и умения справляться с неудачами. Мы смеем мечтать.

В последних турнирах Англия доходила до полуфиналов и финалов. Дойдя до четвертьфинала, можно выиграть любой турнир и пройти весь путь до конца. Важно не воспринимать турнир целиком. Сейчас это подготовительный сбор, а следующий этап — групповой.

В клубном футболе я всегда стараюсь, чтобы команда выиграла свою группу, не отвлекалась и не задумывалась слишком много. Дойдя до четвертьфинала, можно думать о том, чтобы пройти весь путь до конца, и тогда вера будет.

Мы будем очень уважать наших соперников и не стоит недооценивать уровень везения, который необходим в случае травм и решений. Движемся шаг за шагом. Сейчас мы именно там, где хотим быть.

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Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 14:05
Согласен с Тухелем. Самокритика вообще полезная штука, особенно для сборной Англии, которую СМИ и болельщики традиционно записывают в главные фавориты любого крупного турнира ещё до стартового свистка.
При этом последний крупный титул у них был ещё в 1966 году, поэтому слова Тухеля выглядят не скромностью ради скромности, а вполне трезвой оценкой реальности.
При этом мне нравится его подход: без шапкозакидательства, без громких обещаний, но и без комплекса неполноценности.
Да и сам Тухель вызывает симпатию именно тем, что обычно говорит прямо и не пытается продавать публике красивые сказки. Это хорошее качество для настоящего руководителя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:04
Немец на то и немец, чтоб делать всё по уму. Вот и посмотрим.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:51
Тухель отцепил много сильных игроков.
Значит, команда под его требования и философия.
И ответственность вся на нем.
Capral
Capral
сегодня в 12:57
Томас, я искренне болею за тебя и за Кейна, но у меня есть сомнения в вашей победе. Англия, которая дважды подряд играла в финалах ЧЕ, однозначно один из фаворитов. Другое дело- сама игра, которая, надо признать, пока не впечатляет. Ставка в атаке на возрастного Кейна, не всегда успевающего даже добежать до штрафной соперника- не очень убеждает. Но главное, что смущает, это твоя поспешность, после кошмара в Баварии, сразу взяться за такой ответственный, новый проект...
Желаю тебе, Тухель, как твой давний поклонник ещё со времён ПСЖ, выступить как можно лучше, а Кейну- забить, как можно больше!!!!!!!
Гость
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