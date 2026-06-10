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Форма сборной Гаити будет иметь флаг Польши на ЧМ-2026

сегодня, 13:37

Сборная Гаити добавила польский флаг на свою официальную форму для чемпионата мира.

Сообщается, что это не ошибка дизайнера, а знак дружбы между двумя народами.

В 1802 году Наполеон отправил тысячи солдат из Польского легиона на Гаити для подавления восстания рабов. Однако многие польские солдаты отказались сражаться против гаитян, боровшихся за свободу, и присоединились к ним, сражаясь против французской армии.

После обретения Гаити независимости в 1804 году первый лидер страны, Жан-Жак Дессалин оказал большую честь, предоставив полякам гражданство, а также назвав их «белыми неграми Европы», что тогда считалось проявлением уважения.

Отметим, что сборная Гаити сыграет на чемпионате мира во второй раз в истории и впервые с 1974 года. Польская национальная команда не смогла пройти квалификацию на мундиаль, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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