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Булатов продолжит работу главным тренером «Крыльев Советов»

сегодня, 13:51

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с главным тренером Сергеем Булатовым. Новый договор рассчитан до конца сезона 2027/28.

Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера 1 апреля 2026 года, а 28-го числа утверждён в должности на постоянной основе. Под его руководством команда провела восемь матчей, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

Генеральный директор самарского клуба Тархан Джабраилов прокомментировал:

Рад, что весной мы не ошиблись в выборе нового наставника. В сложный момент за короткий период он стабилизировал игру «Крыльев», вернул болельщиков на стадион. Команда стала показывать атакующий футбол, и все вместе мы решили главную задачу на тот момент. Уверен, что Сергей Александрович достойно подготовит команду к новому сезону.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:21
Как гласит народная мудрость, "от добра добра не ищут". Задача наверное будет поставлена быть в десятке, ну дабы избежать нервяка в конце сезона. А уж как у Булатова получится время покажет. С подобной задачей как минимум клубов 7-8 будет стартовать. Условно с равными возможностями. Ну а далее уж как карта ляжет. Если слегка изменить известную фразу. то " до конца сезона 2026-2027 из тренеров клубов РПЛ смогут доработать не только лишь все. Конечно все будут хотеть доработать, но мало кто сможет это сделать." В общем как-то так с моей колокольни.
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 14:21
От добра добра не ищут.
Гость
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