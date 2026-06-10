Булатов продолжит работу главным тренером «Крыльев Советов»

сегодня, 13:51

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с главным тренером . Новый договор рассчитан до конца сезона 2027/28.

Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера 1 апреля 2026 года, а 28-го числа утверждён в должности на постоянной основе. Под его руководством команда провела восемь матчей, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

Генеральный директор самарского клуба Тархан Джабраилов прокомментировал: