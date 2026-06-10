Булатов продолжит работу главным тренером «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с главным тренером Сергеем Булатовым. Новый договор рассчитан до конца сезона 2027/28.
Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера 1 апреля 2026 года, а 28-го числа утверждён в должности на постоянной основе. Под его руководством команда провела восемь матчей, одержав три победы и дважды сыграв вничью.
Генеральный директор самарского клуба Тархан Джабраилов прокомментировал:
Рад, что весной мы не ошиблись в выборе нового наставника. В сложный момент за короткий период он стабилизировал игру «Крыльев», вернул болельщиков на стадион. Команда стала показывать атакующий футбол, и все вместе мы решили главную задачу на тот момент. Уверен, что Сергей Александрович достойно подготовит команду к новому сезону.