Каземиро, Санчо и Маласиа покидают «Ман Юнайтед»

сегодня, 14:17

«Манчестер Юнайтед» опубликовал список футболистов, которые покидают клуб после истечения контрактов.

Среди них: защитник , полузащитник и вингер .

Нидерландский игрок выступал за команду с 2022 года, проведя 50 матчей.

Бразилец провёл в клубе четыре сезона, сыграв 160 игр и забив 26 голов.

Англичанин присоединился к МЮ в 2021-м и провёл 83 игры, прежде чем вернуться в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, а также уходил в аренду в «Челси» и «Астон Виллу».

Все они выиграли с клубом Кубок Английской Лиги в сезоне 2022/23, а Каземиро в 2024-м стал обладателем Кубка Англии.

Воспитаннику академии вратарю Дермоту Ми предложен новый контракт. Игроки академии Сонни Альджофри, Джеймс Бэйли и Малахия Шарп покинут манкунианцев этим летом.

Ожидается, что свои первые профессиональные контракты с «Юнайтед» в июле подпишут защитники Альберт Миллс и Данте Планкетт.