Четыре футболиста покинут «Челси»

сегодня, 14:39

Четыре игрока покинут «Челси» по истечении срока действия контрактов 30 июня.

Защитник присоединился к клубу в возрасте 8 лет и прошёл все этапы развития в академии. Предыдущий сезон он провёл в аренде в клубе Лиги Один «Уимблдон».

провёл в команде 10 лет. Ещё один бывший игрок академии был включён в состав первой команды на выездной матч Лиги конференций с «Астаной» в сезоне 2024/25.

Полузащитник , выступавший в академии с восьми лет, провёл четыре матча за основную команду.

Хавбек , пополнивший состав в 2020 году, отыграл два поединка в основе.

Тем временем нападающий , проведший прошлый сезон в аренде в «Барнете», остаётся в «Челси».