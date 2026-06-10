Четыре футболиста покинут «Челси»

Четыре игрока покинут «Челси» по истечении срока действия контрактов 30 июня.
Защитник Броди Хьюс присоединился к клубу в возрасте 8 лет и прошёл все этапы развития в академии. Предыдущий сезон он провёл в аренде в клубе Лиги Один «Уимблдон».
Ричард Олисе провёл в команде 10 лет. Ещё один бывший игрок академии был включён в состав первой команды на выездной матч Лиги конференций с «Астаной» в сезоне 2024/25.
Полузащитник Самуэль Рак-Саки, выступавший в академии с восьми лет, провёл четыре матча за основную команду.
Хавбек Джими Тауриайнен, пополнивший состав в 2020 году, отыграл два поединка в основе.
Тем временем нападающий Ронни Статтер, проведший прошлый сезон в аренде в «Барнете», остаётся в «Челси».
Олисе это братишка Майкла Олисе, за которым сейчас охотится Мадридский Реал, но в отличии от своего брата, Ричард играет в обороне ( правый защитник), но не могу сказать, что он такой же талантливый, как брат! Хотя, и талант брата не сразу раскрылся!
Второй это Рак-Саки (звучит как страшный диагноз)....он игрок центра поля, может играть и на позиции шестерки, и на позиции восьмерки! шустрый парень, может протащить мяч, тут странно, что его так легко отпускают...
Возможно через лет 5 они засветятся и Челси будут кусать локти
и им одна дорога: либо в средние чемпионаты, либо в низшие лиги.