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Четыре футболиста покинут «Челси»

сегодня, 14:39

Четыре игрока покинут «Челси» по истечении срока действия контрактов 30 июня.

Защитник Броди Хьюс присоединился к клубу в возрасте 8 лет и прошёл все этапы развития в академии. Предыдущий сезон он провёл в аренде в клубе Лиги Один «Уимблдон».

Ричард Олисе провёл в команде 10 лет. Ещё один бывший игрок академии был включён в состав первой команды на выездной матч Лиги конференций с «Астаной» в сезоне 2024/25.

Полузащитник Самуэль Рак-Саки, выступавший в академии с восьми лет, провёл четыре матча за основную команду.

Хавбек Джими Тауриайнен, пополнивший состав в 2020 году, отыграл два поединка в основе.

Тем временем нападающий Ронни Статтер, проведший прошлый сезон в аренде в «Барнете», остаётся в «Челси».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:04
Это обычная практика. Не все, кто выходят из "футбольных академий" становятся хорошими и высокопрофессиональными игроками. Кто-то так и остаётся на среднем уровне, а то и ниже среднего, по разным причинам. Такие игроки, как правило, не соответствуют уровню АПЛ, пожалуй, самой сильной и тяжёлой европейской лиги,
и им одна дорога: либо в средние чемпионаты, либо в низшие лиги.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:52
Ну тут только настоящие болельщики Челси могут что то сказать про всех игроков, я знаю лишь двух....это Олисе и Рак-Саки
Олисе это братишка Майкла Олисе, за которым сейчас охотится Мадридский Реал, но в отличии от своего брата, Ричард играет в обороне ( правый защитник), но не могу сказать, что он такой же талантливый, как брат! Хотя, и талант брата не сразу раскрылся!
Второй это Рак-Саки (звучит как страшный диагноз)....он игрок центра поля, может играть и на позиции шестерки, и на позиции восьмерки! шустрый парень, может протащить мяч, тут странно, что его так легко отпускают...
Возможно через лет 5 они засветятся и Челси будут кусать локти
Romeo 777
Romeo 777 ответ Nifan (раскрыть)
сегодня в 15:11
Многие не знают, что и сам старший Майкл Олиссе академик Челси!)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:06
Прошлись по выпускникам академии.
z5s4h2aegmq7
z5s4h2aegmq7
сегодня в 14:57
Как-то не очень сильно перетряхивают состав.
Nifan
Nifan
сегодня в 14:52
Рак-Саки жалко если честно. Интересный тинейджер, а остальные не рыба не мясо. Найдут свое место в командах Чемпионшипа думаю. Ричард Олисе кстати младший брат Майкла
6b9j9pq7hvur
6b9j9pq7hvur
сегодня в 14:44
Интересные рокировки... посмотрим кто теперь придет в клуб...
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