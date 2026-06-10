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Гаранин продолжит тренировать «Пари НН». Комбаров вошёл в его штаб

сегодня, 15:22

Главным тренером «Пари НН» останется Вадим Гаранин.

Руководство нижегородского клуба в результате серии консультаций и собеседований с другими кандидатами приняло решение о продлении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

Новое соглашение с Гараниным рассчитано до конца сезона 2026/27.

Специалист возглавил команду в конце апреля. В новый штаб «Пари НН» войдут помощники главного тренера Алексей Гусев и Дмитрий Комбаров, тренеры по физической подготовке Илья Гердт и Андрей Пустовит, тренер по вратарям Евгений Костенко, аналитик Игорь Стебенев и видеооператор Иван Бурмистров.

Комбаров, в качестве игрока выступавший на позиции защитника за московские «Динамо» и «Спартак», а также за самарские «Крылья Советов», по окончании сезона 2025/26 покинул должность главного тренера «Чайки», вылетевшей из Первой лиги.

Клуб в связи с окончанием срока действия договоров покидают тренер Ренат Сабитов и тренер вратарей Джордже Пантич.

Также работу продолжит спортивный директор Антон Евменов, соглашение с ним продлено до конца следующего сезона.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:36
Руководство доверяет,значит будем работать.
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