Месси оценил шансы на защиту титула чемпионов мира

Нападающий и капитан сборной Аргентины, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси сообщил, что национальная команда будет прилагать максимум усилий для победы на чемпионате мира 2026 года.
Аргентина является действующим победителем ЧМ, выиграв турнир в Катаре в 2022-м.
Телеканал TyC Sports привёл слова футболиста:
Это команда победитель, которая всегда хочет большего. Мы будем двигаться шаг за шагом, как всегда, но с большим энтузиазмом, воодушевлением и уверенностью в том, на что мы способны.
Мы будем стараться, как и всегда. Люди не должны сомневаться в том, что мы выложимся на полную. Иногда получается, иногда нет, но в последние годы нам везло, и мы добивались положительных результатов. Это сложно, и с каждым разом становится всё труднее, но мы к этому привыкли, болельщики тоже, и мы постараемся это повторить. Не сомневайтесь, что нашим соперникам будет трудно нас обыграть, потому что мы очень конкурентоспособная команда.
На ЧМ-2026 Аргентина выступит в группе J, их соперниками будут сборные Алжира, Австрии и Иордании.
Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд.