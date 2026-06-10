Месси оценил шансы на защиту титула чемпионов мира

Нападающий и капитан сборной Аргентины, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» сообщил, что национальная команда будет прилагать максимум усилий для победы на чемпионате мира 2026 года.

Аргентина является действующим победителем ЧМ , выиграв турнир в Катаре в 2022-м.

Телеканал TyC Sports привёл слова футболиста:

Это команда победитель, которая всегда хочет большего. Мы будем двигаться шаг за шагом, как всегда, но с большим энтузиазмом, воодушевлением и уверенностью в том, на что мы способны.

Мы будем стараться, как и всегда. Люди не должны сомневаться в том, что мы выложимся на полную. Иногда получается, иногда нет, но в последние годы нам везло, и мы добивались положительных результатов. Это сложно, и с каждым разом становится всё труднее, но мы к этому привыкли, болельщики тоже, и мы постараемся это повторить. Не сомневайтесь, что нашим соперникам будет трудно нас обыграть, потому что мы очень конкурентоспособная команда.