Защитник сборной России поддержит Иран на ЧМ

сегодня, 16:07

Защитник сборной России и «Ростова» сообщил, что будет следить за предстоящим чемпионатом мира, где поддержит национальную команду Ирана и своего одноклубника .

9 июня российская сборная провела товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго в Калининграде, выиграв со счётом 3:0. Игра стала заключительной для подопечных Валерия Карпина в рамках летнего сбора. Ранее они уступили в Каире Египту 28 мая (0:1) и победили в Волгограде Буркина-Фасо 5 июня (3:0).

В плане игры и в плане атмосферы в сборной всегда приятно находиться. Теперь планирую провести время дома с родителями и съездить дней на шесть отдохнуть.