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Защитник сборной России поддержит Иран на ЧМ

сегодня, 16:07

Защитник сборной России и «Ростова» Виктор Мелехин сообщил, что будет следить за предстоящим чемпионатом мира, где поддержит национальную команду Ирана и своего одноклубника Мохаммада Мохеби.

9 июня российская сборная провела товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго в Калининграде, выиграв со счётом 3:0. Игра стала заключительной для подопечных Валерия Карпина в рамках летнего сбора. Ранее они уступили в Каире Египту 28 мая (0:1) и победили в Волгограде Буркина-Фасо 5 июня (3:0).

В плане игры и в плане атмосферы в сборной всегда приятно находиться. Теперь планирую провести время дома с родителями и съездить дней на шесть отдохнуть.

Сборная Ирана на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

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