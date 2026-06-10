Акция протеста учителей прошла в Мексике перед стартом ЧМ-2026

сегодня, 16:54

Акция протеста состоялась в Мексике в преддверии чемпионата мира 2026 года.

Она прошла 9 июня, в её результате на несколько часов оказался перекрыт проспект, ведущий к стадиону «Ацтека», где 11-го числа пройдёт матч открытия турнира с ЮАР .

В акции приняли участие тысячи людей, а возглавил её профсоюз учителей CNTE. Он проводит забастовки с прошлой недели, требуя повышения заработной платы и отмены пенсионного закона, который правительство считает невыполнимым. Президент страны Клаудия Шейнбаум назвала демонстрации провокацией.

Сообщается, что блокада, устроенная полицией, помешала демонстрантам добраться до стадиона. Протестующие митинговали на улицах около трёх часов, после чего разошлись.

Глава службы безопасности Мехико Пабло Васкес заявил, что акция протеста была мирной. Отмечается, что Шейнбаум исключила использование полицейских для подавления демонстраций, а её правительство выступает за диалог с протестующими учителями, однако пока результата нет.

Один из протестующих Аустреберто Флорес заявил, что борьба будет продолжаться.