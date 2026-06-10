В «Динамо» дали ответ по трансферу Тюкавина в «Зенит»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался об интересе «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину.
Давайте так, «Зенит» может действительно иметь желание приобрести того или иного игрока. Это их право — чего-то хотеть. Но я знаю, что Константин Тюкавин — наш, динамовский, футболист, который вырос в системе «Динамо». Его сердце отдано нашему клубу. И мы рассчитываем на то, что Костя будет играть в «Динамо». Контракт с ним заключен до 2030 года. Конечно же, если он пойдет по пути Матвея Сафонова, который перешел и со временем заиграл в основе ПСЖ, то мы будем рады обсудить это и с Константином, и с серьезным клубом из Европы, который захочет взять его к себе.
А игроков уровня Константина (при всём уважении) в еропах пруд пруди...
Согласен...новый лимит заставит клубы опаспортить составы...но не думаю что Зенит прям будет очень убедителен и щедр касаемо Тюкавина...нет значит нет...похвально желание Динамо сохранить игрока у себя...даже в ущерб прибыли.....
Хотя и Ивлев, и Пивоваров, вероятно, уже устали отвечать про Тюкавина и Шварца.
Спортивные журналисты зачастую проявляют примитивность, талдыча в вопросах одно и то же, а уж непрофильные журналисты- тем более..)
В этом интервью сотый раз повторено, что в РПЛ Тюкавин переходить не будет
(у него и в контракте флажок есть на этот счёт), а при достойном запросе из клубов Евротоп-5 возможность перехода Кости будет рассмотрена, при согласии Кости.
Сумма выкупа Тюкавина для клубов из Европы- €20 млн.