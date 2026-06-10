В «Динамо» дали ответ по трансферу Тюкавина в «Зенит»

Председатель совета директоров «Динамо» высказался об интересе «Зенита» к нападающему .

Давайте так, «Зенит» может действительно иметь желание приобрести того или иного игрока. Это их право — чего-то хотеть. Но я знаю, что Константин Тюкавин — наш, динамовский, футболист, который вырос в системе «Динамо». Его сердце отдано нашему клубу. И мы рассчитываем на то, что Костя будет играть в «Динамо». Контракт с ним заключен до 2030 года. Конечно же, если он пойдет по пути Матвея Сафонова, который перешел и со временем заиграл в основе ПСЖ , то мы будем рады обсудить это и с Константином, и с серьезным клубом из Европы, который захочет взять его к себе.