«Тоттенхэм» объявил о трансфере защитника «Борнмута»

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о трансфере защитника «Борнмута» .

Переход состоялся на правах свободного агента. Детали контракта с футболистом не разглашаются.

Быть игроком «Тоттенхэма» — это очень особенное чувство. С первого момента клуб показал, почему они хотят меня подписать и как сильно хотят, чтобы я был частью того, что они строят. Это захватывающе.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, я сделаю всё возможное, чтобы фанаты гордились и вернули клуб туда, где ему и место. Я хочу добиться успеха с «Тоттенхэмом» и сделаю всё возможное для этого.