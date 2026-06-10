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«Тоттенхэм» объявил о трансфере защитника «Борнмута»

сегодня, 20:01

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о трансфере защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси.

Переход состоялся на правах свободного агента. Детали контракта с футболистом не разглашаются.

Быть игроком «Тоттенхэма» — это очень особенное чувство. С первого момента клуб показал, почему они хотят меня подписать и как сильно хотят, чтобы я был частью того, что они строят. Это захватывающе.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, я сделаю всё возможное, чтобы фанаты гордились и вернули клуб туда, где ему и место. Я хочу добиться успеха с «Тоттенхэмом» и сделаю всё возможное для этого.

«Тоттенхэм» объявил о трансфере защитника «Борнмута»

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 23:02
Неплохой тип
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:17
Ну травится человеку аутсайдер...
Гость
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