Винисиус принял решение о будущем в «Реале»

Нападающий Винисиус Жуниор не покинет «Реал» этим летом.
Бразилец принял окончательное решение остаться в мадридском клубе на следующий сезон. При этом не имеет значения, будет ли продлён с ним контракт или нет. Форвард готов отыграть сезон за «Реал», а после покинуть команду на правах свободного агента летом 2027 года, если новая сделка не будет заключена.
Отмечается, что Винисиус считает, что он находится в более выгодной позиции в переговорах по новому соглашению.
Ямаль за 358 млн евро – самый дорогой игрок мира по оценке CIES. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Олисе – 4-й, Йылдыз – 7-й, Гюлер – 9-й, Виртц – 11-й, Педри – 12-й, Хвича – 26-й, Винисиус – 50-й !!!
Зачем лучшему клубу мира 50-й игрок в рейтинге стоимости.....
К тому же скандальный и игнорирующий оборонительные действия....
Да и забивака он сомнительный....не входит и в пятёрку лучших бомбардиров сезона...уступая Мбаппе...Мурики...Будимиру...Торресу и Ямалю....