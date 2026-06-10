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Винисиус принял решение о будущем в «Реале»

сегодня, 20:25

Нападающий Винисиус Жуниор не покинет «Реал» этим летом.

Бразилец принял окончательное решение остаться в мадридском клубе на следующий сезон. При этом не имеет значения, будет ли продлён с ним контракт или нет. Форвард готов отыграть сезон за «Реал», а после покинуть команду на правах свободного агента летом 2027 года, если новая сделка не будет заключена.

Отмечается, что Винисиус считает, что он находится в более выгодной позиции в переговорах по новому соглашению.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 22:16
Посмотрим, подождем...
Groboyd
Groboyd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:16
Трансферное окно ещё не закрыто, а вернее оно только откроется.
Capral
Capral ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 22:14
И всё-таки он в Реале.
Groboyd
Groboyd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:13
Ни кем и ни чем он не вертит, поэтому больше года не в состоянии продлить контракт на своих условиях.
Capral
Capral ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 22:11
Вертит он давно, а лучшим в мире я его не называл, одним из лучших
RoyalMadrid
RoyalMadrid
сегодня в 22:09, ред.
Не е мозг Вини, и соглашайся на контракт от дедушки
Groboyd
Groboyd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:08, ред.
Я, думаю, он решил не продлевать контракт на условиях бразильца. Реал не тот клуб которым может вертеть Винисиус, при этом не являясь лучшим игроком в Мире.
adb26yu2f7g2
adb26yu2f7g2
сегодня в 21:35
А что по этому поводу думает Маур?
y-ago
y-ago
сегодня в 21:30
Могу лишь приветствовать это решение. Вдогонку хочу заметить - подобные ситуации редко бывают «односторонними». Это не просто «он остаётся ещё на сезон», а скорее начало длинного переговорного цикла, где каждый следующий шаг будет зависеть от формы, титулов и финансовых предложений.
ynu6p3ukm2nv
ynu6p3ukm2nv
сегодня в 20:59
Так это решение самого игрока, он знает что он хочет,выдаст сезон получит контракт и повышение,нет без работы не останется,на край есть Саудиты
Capral
Capral ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 20:52
Я думаю, он давно всё решил...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:48
Тут главный вопрос, что решит Перес.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 20:48
А что такое это CIES, надо уже своё агентство открывать и оценивать.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:40, ред.
Если в Москве жара, то в Питере походу морозы ударили, потому что только в жуткие холода можно делать такие выводы, об одном из лучших вингеров мира...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:34, ред.
Не знаковый вполне заменяемый игрок...
Ямаль за 358 млн евро – самый дорогой игрок мира по оценке CIES. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Олисе – 4-й, Йылдыз – 7-й, Гюлер – 9-й, Виртц – 11-й, Педри – 12-й, Хвича – 26-й, Винисиус – 50-й !!!

Зачем лучшему клубу мира 50-й игрок в рейтинге стоимости.....
К тому же скандальный и игнорирующий оборонительные действия....
Да и забивака он сомнительный....не входит и в пятёрку лучших бомбардиров сезона...уступая Мбаппе...Мурики...Будимиру...Торресу и Ямалю....
Capral
Capral
сегодня в 20:30
Уверен, это не только решение Вини. Да и как можно представить себе нынешний Реал без него? Это, как Бавария без Кейна, пусть даже и символически...
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