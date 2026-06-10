Винисиус принял решение о будущем в «Реале»

сегодня, 20:25

Нападающий не покинет «Реал» этим летом.

Бразилец принял окончательное решение остаться в мадридском клубе на следующий сезон. При этом не имеет значения, будет ли продлён с ним контракт или нет. Форвард готов отыграть сезон за «Реал», а после покинуть команду на правах свободного агента летом 2027 года, если новая сделка не будет заключена.

Отмечается, что Винисиус считает, что он находится в более выгодной позиции в переговорах по новому соглашению.