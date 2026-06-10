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В ЦСКА сообщили об интересе европейских клубов к Кириллу Данилову

сегодня, 21:09

Руководитель пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что защитник «армейцев» Кирилл Данилов попал в сферу интересов европейских клубов.

Игорь Семшов считает, что Кирилл Данилов сыроват для большого футбола и должен вначале закрепиться в ЦСКА. В ЦСКА считают иначе: Кирилл провел блестящую весну и уже закрепился в ЦСКА. В Европе тоже считают иначе: в клуб уже пришли два предложения от европейских клубов из топ-5 лиг и зоны еврокубков. Но в чем-то с Игорем Петровичем и согласны — всему свое время. И это время не сейчас, Кирилл будет важным игроком ЦСКА в будущем сезоне.

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Все комментарии
arsena1
arsena1
сегодня в 23:27
Он был очень хорош
Даже в сравнении с Лукиным, Дивеевым, Васиным и прочим, что было после легендарной "Столетней обороны".
Главное, чтобы он звезду не словил. А то будет очередной Васин-Базелюк-Чернов
Sergo81
Sergo81
сегодня в 22:04
Я тут матч сборной Колумбии 19 смотрел, так к них правый защитник уже уровень ЛЧ, Подкаты, дриблинг, это фантастика. Никого подобного в РПЛ и близко нет.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:30
Почему то даже уверен…что нет никаких предложений.
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