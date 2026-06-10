В ЦСКА сообщили об интересе европейских клубов к Кириллу Данилову

Руководитель пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что защитник «армейцев» Кирилл Данилов попал в сферу интересов европейских клубов.
Игорь Семшов считает, что Кирилл Данилов сыроват для большого футбола и должен вначале закрепиться в ЦСКА. В ЦСКА считают иначе: Кирилл провел блестящую весну и уже закрепился в ЦСКА. В Европе тоже считают иначе: в клуб уже пришли два предложения от европейских клубов из топ-5 лиг и зоны еврокубков. Но в чем-то с Игорем Петровичем и согласны — всему свое время. И это время не сейчас, Кирилл будет важным игроком ЦСКА в будущем сезоне.
Даже в сравнении с Лукиным, Дивеевым, Васиным и прочим, что было после легендарной "Столетней обороны".
Главное, чтобы он звезду не словил. А то будет очередной Васин-Базелюк-Чернов