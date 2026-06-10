Маккенна покинул пост тренера «Ипсвича» после выхода команды в АПЛ

Пресс-служба «Ипсвича» сообщает, что Киран Маккенна покинул должность главного тренера клуба.
Наставник принял решение на некоторое время завязать с тренерской деятельностью, чтобы посвятить себя семейным делам.
По итогам сезоне-2025/26 Маккенна вывел «Ипсвич» в АПЛ. Специалист возглавляет клуб с 2021 года, ранее он уже выводил «трактористов» в АПЛ.
Помню о том, что у Вас были и другие, а так как часто это не из категорий клубов самых популярных порой призы найти весьма сложно, если будут сразу все варианты который для Вас в большей или меньшей степени пойдут, то лучше их добавить и потом список по возможности не менять, если только уже в какой-то момент не захотите получать приз с атрибутикой какого-то клуба или сборной.
Мы заказали ещё в начале месяца, но приз за победу ещё едет. Ближе к середине месяца должен прибыть.