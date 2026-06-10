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Маккенна покинул пост тренера «Ипсвича» после выхода команды в АПЛ

сегодня, 21:38

Пресс-служба «Ипсвича» сообщает, что Киран Маккенна покинул должность главного тренера клуба.

Наставник принял решение на некоторое время завязать с тренерской деятельностью, чтобы посвятить себя семейным делам.

По итогам сезоне-2025/26 Маккенна вывел «Ипсвич» в АПЛ. Специалист возглавляет клуб с 2021 года, ранее он уже выводил «трактористов» в АПЛ.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 23:05
Я примерно так и действую, поэтому на данный момент список который есть максимально полный, больше никто в голову не приходит кого бы хотелось иметь атрибутику, придёт если то обязательно дополню.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 22:04
Ещё хотелось бы предложить следующее, чтобы было удобнее и нам, и Вам - Вы можете добавить в профиль больше клубов и сборных с атрибутикой которых были бы рады получить призы.

Помню о том, что у Вас были и другие, а так как часто это не из категорий клубов самых популярных порой призы найти весьма сложно, если будут сразу все варианты который для Вас в большей или меньшей степени пойдут, то лучше их добавить и потом список по возможности не менять, если только уже в какой-то момент не захотите получать приз с атрибутикой какого-то клуба или сборной.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 22:01
Тут зависит от того что и откуда едет, бывает что вообще большую часть месяца приз добирается, хотя часто нужно не очень много времени.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:56
Думаю, клуб и тренер сделали правильный шаг. Первый заход Ипсвича в АПЛ с Маккенны стал неудачным. Хорошо, что тренер вернул клуб виапл и уступает проект в пользу более сильно спеца. Надеюсь, что будет Гласнер))
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 21:54
А понял, почему то казалось раньше было быстрее, ок тогда жду. Спасибо за информацию
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 21:53
Доброго вечера Вам.

Мы заказали ещё в начале месяца, но приз за победу ещё едет. Ближе к середине месяца должен прибыть.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:52
Здравствуйте, а подарков за победу в мае не будет? Что то мне до сих пор ничего не приходило.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 21:52
В некотором смысле ушёл на мажорной ноте.
Futurista
Futurista
сегодня в 21:46
Вот оно какое - "Золото Маккенны" 🤠 )...
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