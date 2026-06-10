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Агент Кирилла Данилова подтвердил интерес европейских клубов к игроку

сегодня, 22:06

Михаил Прокопец, агент защитника ЦСКА Кирилла Данилова, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту европейских команд.

Мы, как агенты Кирилла, получили 5 предметных предложений по Кириллу от клубов из топ-10 Серии А и Лиги 1. Но многие из них даже не обсуждали с ЦСКА, потому что в клубе нас сразу предупредили, что не отпустят парня в это трансферное окно.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:09
А кто это?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:48, ред.
Вычислить пранкера действительно непросто, и успех сильно зависит от того, насколько человек технически подкованы и какие меры предосторожности он принял. Пранкеры часто используют одноразовые номера, подмену Caller ID, программы для изменения голоса или даже синтезированные голоса, чтобы скрыть свою личность.
Обращение в полицию самый действенный способ.Правоохранительные органы могут запросить детализацию звонков у вашего оператора связи и провести расследование.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:31
В таком возрасте глупо продавать игрока, особенно если он очень хорош и прогрессирует. Ведь именно о таком футболисте идёт речь. Вот когда Кирилл значительно прибавит в мастерстве, проведёт матчей 50-60 за основу, вот тогда можно будет устроить смотрины. Правда агент уже волнуется — чувствует запах больших денег.
particular
particular
сегодня в 22:23
Хороший интерес не нуждается в публичном обсуждении и подтверждении...
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