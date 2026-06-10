Агент Кирилла Данилова подтвердил интерес европейских клубов к игроку

Михаил Прокопец, агент защитника ЦСКА , прокомментировал слухи об интересе к его клиенту европейских команд.

Мы, как агенты Кирилла, получили 5 предметных предложений по Кириллу от клубов из топ-10 Серии А и Лиги 1. Но многие из них даже не обсуждали с ЦСКА , потому что в клубе нас сразу предупредили, что не отпустят парня в это трансферное окно.