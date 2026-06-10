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Во Франции крайне недовольны Мбаппе за его отъезд из сборной

сегодня, 22:24

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе покинул расположение сборной Франции после победы в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии (3:1).

Такое поведение вызвало негативную реакцию во Франции, несмотря на то, что нападающему было разрешено сделать это в связи с личными обстоятельствами. Причина заключается в том, что Мбаппе был замечен в Мадриде вместе со своей девушкой.

Теперь болельщики сборной Франции считают, что Килиан ставит свою личную жизнь выше интересов национальной команды.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 23:39
А глядя на тебя этого не скажешь...
Alex_67
Alex_67 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:36
Мне кажется, гораздо реже, чем тебя...
Comentarios
Comentarios ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 23:33
Такое ощущение что сваливать собрался. Понимает что Маур ему гайки подзакрутит
Capral
Capral
сегодня в 23:14
Андрей питерский умер, в марте. Светлая ему Память!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:12
Про ожидания толпы уже всё сказал Андрей питерский.
Килиан должен прежде всего самому себе и для себя затащить на турнире, чтобы прикоснуться к ЗМ.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 23:04
И часто тебя женщины обманывали?
Capral
Capral
сегодня в 23:02
Хотят лишить чувака обычных человеческих радостей- мужских, в том числе. Всем известно, начнется чемпионат, а значит и строжайший режим и запрет, в том числе и на регулярный секс... Вот парень и решил развлечься. Не вижу ничего плохого. А как они хотели, как Лобан- неделями держать пацанов закрытыми на базе?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 23:00
Причина, прям, веская! Интересно, до какой степени ему позволят выёживаться?! А то совсем, прям, сливочный стал парнишка!..
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:59
Не верь женщине — обманет!
Не верь деньгам — обманут!
Есть ли повод не верить Мбаппе, ведь его отпустил сам Дешам? Скорей всего есть повод не поверить тренеру в том, что отлучка ведущего игрока сборной обоснована. Между Дешамом и Мбаппе был конфликт, игрок тогда был вынужден принести публичные извинения. Не пытается ли Киллиан сесть на голову тренера? Ведь наставник сборной уже явно пожалел о той размолвке. Посмотрим, на результаты команды.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:58, ред.
Какие дегенераты во Франции болеют за футбол все видели после победы ПСЖ в ЛЧ. Дикари полоумные.

Пусть чё хотят про Мбаппе думают, "лягушонок" то знает , что думать у них нечем.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:38
Болелы они такие... злопамятные, всё припомнят...
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