Во Франции крайне недовольны Мбаппе за его отъезд из сборной

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе покинул расположение сборной Франции после победы в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии (3:1).
Такое поведение вызвало негативную реакцию во Франции, несмотря на то, что нападающему было разрешено сделать это в связи с личными обстоятельствами. Причина заключается в том, что Мбаппе был замечен в Мадриде вместе со своей девушкой.
Теперь болельщики сборной Франции считают, что Килиан ставит свою личную жизнь выше интересов национальной команды.
Килиан должен прежде всего самому себе и для себя затащить на турнире, чтобы прикоснуться к ЗМ.
Не верь деньгам — обманут!
Есть ли повод не верить Мбаппе, ведь его отпустил сам Дешам? Скорей всего есть повод не поверить тренеру в том, что отлучка ведущего игрока сборной обоснована. Между Дешамом и Мбаппе был конфликт, игрок тогда был вынужден принести публичные извинения. Не пытается ли Киллиан сесть на голову тренера? Ведь наставник сборной уже явно пожалел о той размолвке. Посмотрим, на результаты команды.
Пусть чё хотят про Мбаппе думают, "лягушонок" то знает , что думать у них нечем.