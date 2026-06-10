Во Франции крайне недовольны Мбаппе за его отъезд из сборной

сегодня, 22:24

Форвард «Реала» покинул расположение сборной Франции после победы в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии (3:1).

Такое поведение вызвало негативную реакцию во Франции, несмотря на то, что нападающему было разрешено сделать это в связи с личными обстоятельствами. Причина заключается в том, что Мбаппе был замечен в Мадриде вместе со своей девушкой.

Теперь болельщики сборной Франции считают, что Килиан ставит свою личную жизнь выше интересов национальной команды.