ФИФА не одобрила изображение на форме сборной Гаити

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Сборной Гаити пришлось сменить дизайн формы из-за запрета со стороны Международной федерации футбола ( ФИФА ), посчитавшей, что экипировка может содержать политический подтекст. Об этом сообщается в заявлении компании-производителя Saeta, которое приводит Reuters.

Изначально форма содержала изображение фрагмента одной из битв, случившейся во время Гаитянской революции, в результате которой бывшая французская колония стала независимой. В компании Saeta отметили, что дизайн формы «отражает гордость, стойкость и дух гаитянского народа» и не был задуман как политическое заявление.

В ходе проверки ФИФА установила, что некоторые визуальные элементы могут быть по-разному интерпретированы, и в конечном итоге потребовала внести изменения в дизайн. Хотя эта интерпретация отличалась от наших намерений, Saeta соблюла процесс и выполнила окончательные требования ФИФА .