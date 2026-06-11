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Агент Тюкавина подтвердил интерес «Зенита»

сегодня, 11:15

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал слухи о том, что «Зенит» предложил 25 млн евро за трансфер форварда.

Слышал об интересе «Зенита» к Тюкавину. Кто-то написал про 30 млн евро, но я не должен все слухи комментировать. Да, есть интерес «Зенита» к Тюкавину, но эти цифры за переход берут от фонаря. Трансферные дела любят тишину.

Мы хотим уехать в Европу. Константин уже много раз говорил, что никуда не уходит, но никогда не говори «никогда». Тюкавин хочет, чтобы у «Динамо» были амбиции бороться за медали, трофеи.

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Все комментарии
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 14:18
Никогда такого не было и вот опять... (В.С.Ч.).
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 12:49
Кто бы сомневался, что агент про Европу будет говорить дабы ценник для Зенита набить
lotsman
lotsman
сегодня в 12:13
То телеграм "Инсайды от Карпа", то "bookmaker" какие то источники не серьёзные.)
7bv5dhcyjt9c
7bv5dhcyjt9c
сегодня в 12:10
Агент подтвердит что угодно, лишь бы подогреть интерес к игроку.
Capral
Capral
сегодня в 11:33, ред.
Всегда знал, что агенты- не умные, но хитрые. А этот, еще и глупый, если говорит- "никогда не говори "никогда"...)))
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