Агент Тюкавина подтвердил интерес «Зенита»

, агент нападающего «Динамо» , прокомментировал слухи о том, что «Зенит» предложил 25 млн евро за трансфер форварда.

Слышал об интересе «Зенита» к Тюкавину. Кто-то написал про 30 млн евро, но я не должен все слухи комментировать. Да, есть интерес «Зенита» к Тюкавину, но эти цифры за переход берут от фонаря. Трансферные дела любят тишину.

Мы хотим уехать в Европу. Константин уже много раз говорил, что никуда не уходит, но никогда не говори «никогда». Тюкавин хочет, чтобы у «Динамо» были амбиции бороться за медали, трофеи.