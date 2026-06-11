«Спартак» хочет подписать Садулаева, названа сумма трансфера

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев попал в сферу интересов «Спартака».
Футболист стал приоритетной трансферной целью московского клуба. Хавбек готов перебраться в «Спартак».
Однако «Ахмат» готов продать своего футболиста только за сумму около 10 млн евро.
Единственное, что, Лечи, как и любой технарь любит водиться, не любит расставаться с мячом, что видно даже в сборной. Но если брать главные качества игрока, то обостряющий, техничный, с неплохим ударом, как недавно, в игре с Буркина. Вобщем и целом- интересный вариант, и если да, то получаются самые фантастические фланги у Спартака в РПЛ!!!
А вот Ахмат очень теряет. Но попасть в сферу интересов, ещё не значит попасть в Спартак. В любом случае, Лечи, как вариант интереснее, чем Дмитриев!!!