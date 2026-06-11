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«Спартак» хочет подписать Садулаева, названа сумма трансфера

сегодня, 14:40

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев попал в сферу интересов «Спартака».

Футболист стал приоритетной трансферной целью московского клуба. Хавбек готов перебраться в «Спартак».

Однако «Ахмат» готов продать своего футболиста только за сумму около 10 млн евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:49
Да да- исключительно как игрок ротации, даже игрок замены, потому что неоднократно приходилось видеть, как в старте, он не впечатляет, а под занавес и вовсе выдыхается... А на замену, на последние 15-20мин., очень даже ничего...)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:44
По Дмитриеву создалось впечатление что он хорош как игрок ротации. Хотя в последних матчах он и выходя на замену не особо то блестал. Ну он вроде как совсем молодой, оставим на вырост. По поводу Лечи согласен что это интересный трансфер был бы, может быть этот парень не прогнил бы в лукойловской атмосферке, может.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 15:22
дорого,5 максимум....важно чтоб он сам хотел в Спартак,тогда проще договориться будет
Capral
Capral
сегодня в 14:53, ред.
Неплохой вариант. Вполне может сыграть лучше Дмитриева. Я хотел Мостового видеть в Спартаке на этой позиции, но Зенит разве отдаст- они же не себе, не людям...
Единственное, что, Лечи, как и любой технарь любит водиться, не любит расставаться с мячом, что видно даже в сборной. Но если брать главные качества игрока, то обостряющий, техничный, с неплохим ударом, как недавно, в игре с Буркина. Вобщем и целом- интересный вариант, и если да, то получаются самые фантастические фланги у Спартака в РПЛ!!!
А вот Ахмат очень теряет. Но попасть в сферу интересов, ещё не значит попасть в Спартак. В любом случае, Лечи, как вариант интереснее, чем Дмитриев!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:48
10 мл.... многовото вообще , но лукойл не обенеет...
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