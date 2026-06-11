В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» к Садулаеву

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал слухи о том, что «Спартак» хочет подписать полузащитника команды из Грозного Лечи Садулаева.
Неправда, что «Спартак» интересуется Садулаевым. В клуб по нему никто не обращался.
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал слухи о том, что «Спартак» хочет подписать полузащитника команды из Грозного Лечи Садулаева.
Неправда, что «Спартак» интересуется Садулаевым. В клуб по нему никто не обращался.
О, Леча!
Тоскует с ромбом моё сердце!
А ты опять с этим Ахматом!
Хотя и меньше там... зарплата!