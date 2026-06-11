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В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» к Садулаеву

сегодня, 15:27

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал слухи о том, что «Спартак» хочет подписать полузащитника команды из Грозного Лечи Садулаева.

Неправда, что «Спартак» интересуется Садулаевым. В клуб по нему никто не обращался.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:46, ред.
Так они тихо интересуются, точат на фотки, плачут периодически в подушку

О, Леча!
Тоскует с ромбом моё сердце!
А ты опять с этим Ахматом!
Хотя и меньше там... зарплата!
qajkw3kchph9
qajkw3kchph9
сегодня в 15:36
Дыма без огня не бывает
Гость
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