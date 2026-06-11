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Геннадий Орлов определил фаворита на победу на чемпионате мира

сегодня, 16:20

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от чемпионата мира.

Я обращаю внимание на португальцев. Три человека — основные в ПСЖ, а четвёртый, нападающий, выходил на замену. Итого — четыре представителя лучшего клуба Европы. Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» — тоже звезда мирового класса. Плюс Роналду — лидер раздевалки, дух команды. Криштиану и в игре вытащит, забьёт.

У англичан состав хороший. Испания, Франция, Аргентина — записные фавориты по определению. Я очень люблю Анчелотти, но у Бразилии защиты нет. Но есть и преимущество: турнир происходит в Америке, а это другой воздух, трава. Плюс им гарантирована сумасшедшая поддержка. Очень важно грамотно распределить силы по дистанции.

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Futurista
Futurista
сегодня в 17:10
Конечно Бразилия...там 2 игрока Зенита...так что остальным без шансов)...
fifa77707
fifa77707
сегодня в 17:06
Франция , Аргентина , Бразилия ну и конечно Испания . вот главные фавориты , а остальные команды если пробьются хотя бы в полуфинал это уже будет их большим успехом
9sfr25qrtgwg
9sfr25qrtgwg
сегодня в 17:06
Здравствуйте! А до какого времени можно не опоздать спрогнозировать места в группах?
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