«Крылья Советов» выкупили Лепского у «Динамо»

Защитник Иван Лепский на постоянной основе стал футболистом «Крыльев Советов». Игрок, который был арендован у московского «Динамо» в июле 2025 года, подписал с самарским клубом трёхлетний контракт.
В минувшем сезоне Лепский провёл 22 матча, отметившись двумя голами.
перспективный Ваня Лепский, и блёклый, малоинтересный Леон Зайдензаль..
Вскоре обоих подняли в главную команду и Иван там ярко начал, но быстро
зазнался и был забракован всеми тренерами Динамо последних лет (Личкой,
Гусевым, а теперь и Шварцем), зато Леон, через труд и работу над собой
закрепился в главной и всем нужен..
Пользуясь случаем, напишу ещё пару слов о молодёжи Динамо.
Егорку Смелова по окончании аренды в НН Шварц призвал домой в Динамо;
Должен вернуться из аренды в Гранаду Гагнидзе, будет любопытно, найдёт
ли Шварц ему место в команде, особенно на фоне ужесточения лимита
и перебора полузащей.
Ну и Егорка Назаренко переезжает из Костромы в Ротор, тоже в аренду.
Полузащитников у Динамо много, конкуренция очень большая, и даже пришлось
Мирошниченко сплавить обратно в Динамо-2, где он успешно закисает..