«Крылья Советов» выкупили Лепского у «Динамо»

сегодня, 17:16

Защитник на постоянной основе стал футболистом «Крыльев Советов». Игрок, который был арендован у московского «Динамо» в июле 2025 года, подписал с самарским клубом трёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Лепский провёл 22 матча, отметившись двумя голами.