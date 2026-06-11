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«Крылья Советов» выкупили Лепского у «Динамо»

сегодня, 17:16

Защитник Иван Лепский на постоянной основе стал футболистом «Крыльев Советов». Игрок, который был арендован у московского «Динамо» в июле 2025 года, подписал с самарским клубом трёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Лепский провёл 22 матча, отметившись двумя голами.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ urmc6yk37zes (раскрыть)
сегодня в 17:53
Да, закрываются все прогнозы на группы.
баск
баск
сегодня в 17:38
Вот как случается- была в Динамо-2 пара центрзащей- яркий, явно
перспективный Ваня Лепский, и блёклый, малоинтересный Леон Зайдензаль..

Вскоре обоих подняли в главную команду и Иван там ярко начал, но быстро
зазнался и был забракован всеми тренерами Динамо последних лет (Личкой,
Гусевым, а теперь и Шварцем), зато Леон, через труд и работу над собой
закрепился в главной и всем нужен..

Пользуясь случаем, напишу ещё пару слов о молодёжи Динамо.
Егорку Смелова по окончании аренды в НН Шварц призвал домой в Динамо;

Должен вернуться из аренды в Гранаду Гагнидзе, будет любопытно, найдёт
ли Шварц ему место в команде, особенно на фоне ужесточения лимита
и перебора полузащей.

Ну и Егорка Назаренко переезжает из Костромы в Ротор, тоже в аренду.
Полузащитников у Динамо много, конкуренция очень большая, и даже пришлось
Мирошниченко сплавить обратно в Динамо-2, где он успешно закисает..
urmc6yk37zes
urmc6yk37zes ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:31
А 8 вышедших с третьих мест надо выбирать сегодня?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:27
Защитники редко на виду...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 17:24
Для Динамо не потеря, Для Крыльев большое приобретение. Удачи ему.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 9sfr25qrtgwg (раскрыть)
сегодня в 17:23
Здравствуйте. В 21:00 по Москве сегодня закрываются прогнозы на расположение команд в группах.
Гость
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