Судья, которому запретили въезд в США, рассудит матч Суперкубка УЕФА

сегодня, 17:29

Сомалийский арбитр назначен главным судьёй матча за Суперкубок УЕФА 2026 года.

Игра пройдёт 12 августа в Зальцбурге между победителем Лиги чемпионов ПСЖ и обладателем кубка Лиги Европы «Астон Виллой».

Лучший арбитр Африки был включён Международной федерацией футбола ( ФИФА ) в список официальных лиц чемпионат мира 2026 года, но не сможет работать на турнире, так как ему был запрещён въезд в США .