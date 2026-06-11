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Судья, которому запретили въезд в США, рассудит матч Суперкубка УЕФА

сегодня, 17:29

Сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан назначен главным судьёй матча за Суперкубок УЕФА 2026 года.

Игра пройдёт 12 августа в Зальцбурге между победителем Лиги чемпионов ПСЖ и обладателем кубка Лиги Европы «Астон Виллой».

Лучший арбитр Африки был включён Международной федерацией футбола (ФИФА) в список официальных лиц чемпионат мира 2026 года, но не сможет работать на турнире, так как ему был запрещён въезд в США.

Как сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций, решение о назначении Артана на Суперкубок УЕФА было принято в рамках меморандума о взаимопонимании, недавно подписанного между УЕФА и CAF (Африканской конфедерацией футбола), с целью поощрения сотрудничества во многих областях, включая судейство.

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