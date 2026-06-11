Сборная Бразилии столкнулась с усиленным досмотром

Игрокам и тренерскому штабу сборной Бразилии пришлось пройти усиленный таможенный контроль после прибытия в США для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает Daily Sports.
По информации источника, команда столкнулась с усиленной процедурой иммиграционного контроля. Каждый член делегации проходил досмотр Службой безопасности отдельно.
В состав бразильской команды включены два футболиста из российского клуба — защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике, представляющие петербургский «Зенит».
ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Соперниками бразильцев по групповому этапу будут Марокко, Гаити и Шотландия.