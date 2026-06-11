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Сборная России стала 35-й в рейтинге ФИФА

сегодня, 17:59

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.

Возглавила его Аргентина, поднявшаяся на две позиции. Предыдущий лидер Франция опустилась на третье место. На второй позиции осталась Испания.

Сборная России поднялась на одну строчку и теперь занимает 35-е место. 9 июня национальная команда завершила летний учебно-тренировочный сбор, в рамках которого провела три товарищеских матча, уступив 28 мая в Каире Египту (0:1), а также обыграв 5 июня в Волгограде Буркина-Фасо (3:0) и 9-го числа в Калининграде Тринидад и Тобаго (3:0).

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:38
Это хорошо, что товарищеские матчи тоже влияют на рейтинг.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:22
Боюсь представить где мы бы были, если играли регулярно с хорошими соперниками…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:18
Чем слабее спарринги, тем выше рейтинг...
xugaxffmgne4
xugaxffmgne4
сегодня в 18:01
Вот для этого Тринидады и нужны
Гость
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