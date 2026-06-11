Сборная России стала 35-й в рейтинге ФИФА

сегодня, 17:59

Международная федерация футбола ( ФИФА ) обновила рейтинг национальных сборных.

Возглавила его Аргентина, поднявшаяся на две позиции. Предыдущий лидер Франция опустилась на третье место. На второй позиции осталась Испания.

Сборная России поднялась на одну строчку и теперь занимает 35-е место. 9 июня национальная команда завершила летний учебно-тренировочный сбор, в рамках которого провела три товарищеских матча, уступив 28 мая в Каире Египту (0:1), а также обыграв 5 июня в Волгограде Буркина-Фасо (3:0) и 9-го числа в Калининграде Тринидад и Тобаго (3:0).