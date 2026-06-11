Сборная России стала 35-й в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.
Возглавила его Аргентина, поднявшаяся на две позиции. Предыдущий лидер Франция опустилась на третье место. На второй позиции осталась Испания.
Сборная России поднялась на одну строчку и теперь занимает 35-е место. 9 июня национальная команда завершила летний учебно-тренировочный сбор, в рамках которого провела три товарищеских матча, уступив 28 мая в Каире Египту (0:1), а также обыграв 5 июня в Волгограде Буркина-Фасо (3:0) и 9-го числа в Калининграде Тринидад и Тобаго (3:0).