Инфантино: «Иногда полезно расслабиться»

сегодня, 18:29

Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с запретом въезда в США сомалийскому арбитру .

Лучший рефери Африки изначально должен был работать на стартующем сегодня чемпионате мира. Теперь он назначен на матч Суперкубка УЕФА .

Очень жаль, что так сложилась ситуация с арбитром из Сомали. Опять же, мы не можем контролировать всё. Стараемся, будем обсуждать, говорить, посмотрим. Иногда полезно расслабиться, работаем над всем, пытаемся всё решить. Порой немедленные крики и вопли приводят к обратному эффекту, чем поиск решения.

Развивая свой первоначальный ответ, Инфантино также подчеркнул ограничения, с которыми сталкивается организация в связи с национальными границами: