Инфантино: «Иногда полезно расслабиться»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с запретом въезда в США сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану.
Лучший рефери Африки изначально должен был работать на стартующем сегодня чемпионате мира. Теперь он назначен на матч Суперкубка УЕФА.
Очень жаль, что так сложилась ситуация с арбитром из Сомали. Опять же, мы не можем контролировать всё. Стараемся, будем обсуждать, говорить, посмотрим. Иногда полезно расслабиться, работаем над всем, пытаемся всё решить. Порой немедленные крики и вопли приводят к обратному эффекту, чем поиск решения.
Развивая свой первоначальный ответ, Инфантино также подчеркнул ограничения, с которыми сталкивается организация в связи с национальными границами:
Поверьте, мы всегда стараемся найти решения. Но должны уважать то, что не являемся королями мира, которые могут править правительствами и полицией. Мы — спортивная организация.