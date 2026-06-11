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«Черноморец» не сыграет в дивизионе «А» Второй лиги

сегодня, 18:59

«Черноморец» из Новороссийска не сможет принять участие в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги в следующем сезоне.

Клуб не прошёл лицензирование по финансовым критериям. Как отметили в команде, переговоры с потенциальными партнёрами и спонсорами велись до последнего, но ни один из них не смог предоставить клубу необходимые финансовые гарантии.

Молодёжная команда продолжит выступать в Молодёжной футбольной лиге, а на её базе сформируют коллектив для участия в дивизионе «Б» Второй лиги в новом сезоне, который начнётся в марте 2027 года.

Отмечается, что в полном объёме и в установленные сроки будут выполнены все обязательства минувшего сезона перед игроками, сотрудниками и партнёрами.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:25
Очень жаль, что в таком футбольном городе как Новороссийск теперь футбола не будет. Закулисные проблемы прошлого сезона лишили команду надежды на РПЛ. И все.
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