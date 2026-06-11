Назван лучший игрок сезона в Первой лиге

сегодня, 19:22

Нападающий «Родины» признан лучшим футболистом сезона 2025/26 в Первой лиге.

За него большинство голосов отдали капитаны и главные тренеры команд-участниц турнира.

В минувшем сезоне перуанец провёл в составе московской команды 28 матчей, забив семь голов и сделав восемь результативных передач. Вместе с клубом он стал победителем соревнования и получил право выступить в Российской Премьер-Лиге.