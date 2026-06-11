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Назван лучший игрок сезона в Первой лиге

сегодня, 19:22

Нападающий «Родины» Йорди Рейна признан лучшим футболистом сезона 2025/26 в Первой лиге.

За него большинство голосов отдали капитаны и главные тренеры команд-участниц турнира.

В минувшем сезоне перуанец провёл в составе московской команды 28 матчей, забив семь голов и сделав восемь результативных передач. Вместе с клубом он стал победителем соревнования и получил право выступить в Российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Freche
Freche
сегодня в 21:03
Не люблю я Родину... В смысле, футбольный клуб. Не подумайте ничего плохого. товарищ майор! :))))))))
В целом, да. Согласен. Отличный сезон! Возможно, Максименко мог бы соперничать, из той же Родины.
6vjwn7udhgaw
6vjwn7udhgaw
сегодня в 19:53
Ну что... теперь будет феерить в РПЛ... поздравляю его...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:30
Даже в фнл лучший игрок сезона легионер. ))
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