Назван лучший игрок сезона в Первой лиге

Нападающий «Родины» Йорди Рейна признан лучшим футболистом сезона 2025/26 в Первой лиге.
За него большинство голосов отдали капитаны и главные тренеры команд-участниц турнира.
В минувшем сезоне перуанец провёл в составе московской команды 28 матчей, забив семь голов и сделав восемь результативных передач. Вместе с клубом он стал победителем соревнования и получил право выступить в Российской Премьер-Лиге.
В целом, да. Согласен. Отличный сезон! Возможно, Максименко мог бы соперничать, из той же Родины.
Банщику на заметку