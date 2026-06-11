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Представители ФИФА провели частную встречу с главой иранской федерации

сегодня, 19:40

10 июня представители Международной федерации футбола (ФИФА) во главе с генеральным секретарём организации провели частную встречу с президентом и генеральным секретарём Федерации футбола Ирана в рамках серии обсуждений, касающихся участия национальной сборной в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает ФИФА, встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему сотрудничеству.

Усилия будут по-прежнему сосредоточены на решении остающихся вопросов и обеспечении того, чтобы сборная Ирана могла участвовать в турнире безопасно, беспрепятственно и в наилучших возможных условиях.

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