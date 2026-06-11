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Полиция Гонконга изъяла 30 тысяч футболок, связанных с ЧМ-2026

сегодня, 20:11

В преддверии чемпионата мира полиция Гонконга провела масштабную операцию по борьбе с контрафактной продукцией, связанной с предстоящим турниром.

Сообщается, что всего было раскрыто 34 дела и изъято около 230 000 подозрительных товаров, включая 30 тысяч поддельных футболок, большинство из которых были дорогостоящими вариантами. Общая оценочная рыночная стоимость — 156 миллионов гонконгских долларов. Были арестованы шесть человек.

Таможенные органы заявили, что почти 80% контрафактной продукции предназначалось для Америки, предположительно, для удовлетворения огромного спроса со стороны болельщиков в этом регионе.

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Перевод с hk01.com Фото: AP Photo/Kanis Leung
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Futurista
Futurista
сегодня в 20:24
"Всех не пересажаете! " - кричали китайские рабочие на подпольной фабрике...и на всякий случай сшили ещё три миллиона тюремных роб с официальным логотипом ЧМ-2026 )...
Гость
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