сегодня, 20:11

В преддверии чемпионата мира полиция Гонконга провела масштабную операцию по борьбе с контрафактной продукцией, связанной с предстоящим турниром.

Сообщается, что всего было раскрыто 34 дела и изъято около 230 000 подозрительных товаров, включая 30 тысяч поддельных футболок, большинство из которых были дорогостоящими вариантами. Общая оценочная рыночная стоимость — 156 миллионов гонконгских долларов. Были арестованы шесть человек.

Таможенные органы заявили, что почти 80% контрафактной продукции предназначалось для Америки, предположительно, для удовлетворения огромного спроса со стороны болельщиков в этом регионе.