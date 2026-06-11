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Барко — лучший игрок сезона в «Спартаке»

сегодня, 20:46

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим игроком сезона 2025/26 в команде. Аргентинец набрал 42 % голосов болельщиков.

В прошедшей кампании хавбек провёл за московский клуб 37 матчей, отличившись восемью голами и девятью результативными передачами.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 21:42, ред.
Уважаемый редактор.
Исправьте пожалуйста слова "переживает" на "передерживает". Я писал с телефона, а там, возможны погрешности подобного рода.

Спасибо.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:31
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂⚽⚽⚽⚽⚽⚽🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
ABir
ABir
сегодня в 21:30
С этим выбором трудно спорить, Барко - действительно безальтернативно лучший в этом сезоне в Спартаке.
Capral
Capral
сегодня в 21:29, ред.
Барко конечно не идеал, и до лучших образцов спартаковского футбола ему, ох, как далеко, но без него ещё хуже, и равноценной замены, на сегодня ему не наблюдается.

В определенной степени он конечно несколько тормозит атаку, передерживает мяч, и отдаленно напоминает мне Киммиха своей медлительностью, но сейчас, в Спартаке немного найдется людей, способных развивать и направлять атаку КБ.

В этом плане, Батраков мне нравится больше, и по стилю игры и по движению, и по быстроте принятия решений...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:23
Выьрали лучшим того, кто больше всех хочет свалить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:04
а 25% против)))
NbKA555
NbKA555
сегодня в 20:59
Объективно всё по факту!Солидарен!Трофей взяли,это важно!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:51, ред.
Я помню раньше в Спартаке если лучшими назначали кого то то прям можно было вспомнить за что, собрать хайлайт так сказать в голове из его крутых действий, а сейчас просто Барко, а чего сделал классного и красивого вспоминается со скрипом. Вот это прям беда. Но по факту и есть лучший, потому что никому другому в принципе тоже хайлайт не соберёшь без чрезмерного перегрева процессора. Спартак стал сер и безлик. Реально помню только гол Ахмату от Барко. И то потому что было недавно наверное. И пенку в ворота Зенита в кубке незабитую помню, но это вряд ли попадёт в топ действий.
Гость
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