Барко — лучший игрок сезона в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим игроком сезона 2025/26 в команде. Аргентинец набрал 42 % голосов болельщиков.
В прошедшей кампании хавбек провёл за московский клуб 37 матчей, отличившись восемью голами и девятью результативными передачами.
В определенной степени он конечно несколько тормозит атаку, передерживает мяч, и отдаленно напоминает мне Киммиха своей медлительностью, но сейчас, в Спартаке немного найдется людей, способных развивать и направлять атаку КБ.
В этом плане, Батраков мне нравится больше, и по стилю игры и по движению, и по быстроте принятия решений...