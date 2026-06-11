Давка возникла перед входом в фан-зону чемпионата мира в Мексике

Болельщики столкнулись со значительной давкой перед матчем открытия чемпионата мира, сообщает агентство AFP.
Она возникла перед входом в фан-зону, расположенную на площади Сокало в Мехико.
Попасть в фан-зону пытаются тысячи болельщиков, однако доступ к площади затруднён барьерами, которые установлены для сдерживания недавних протестов учителей. Представителям муниципалитета пришлось организовывать очереди при помощи координации в мегафоны.
Первая игра ЧМ-2026 состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Ацтека» с участием сборных Мексики и ЮАР. Начало поединка — в 22:00 по московскому времени.
Игры турнира примут 16 стадионов в 16 городах: 11 арен находятся США, три — в Мексике, две — в Канаде.