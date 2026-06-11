Давка возникла перед входом в фан-зону чемпионата мира в Мексике

сегодня, 21:47

Болельщики столкнулись со значительной давкой перед матчем открытия чемпионата мира, сообщает агентство AFP .

Она возникла перед входом в фан-зону, расположенную на площади Сокало в Мехико.

Попасть в фан-зону пытаются тысячи болельщиков, однако доступ к площади затруднён барьерами, которые установлены для сдерживания недавних протестов учителей. Представителям муниципалитета пришлось организовывать очереди при помощи координации в мегафоны.

Первая игра ЧМ -2026 состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Ацтека» с участием сборных Мексики и ЮАР . Начало поединка — в 22:00 по московскому времени.