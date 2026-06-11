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Эндо пропустит ЧМ и завершает карьеру в сборной Японии

сегодня, 22:00

Полузащитник сборной Японии и «Ливерпуля» Ватару Эндо сообщил, что не сможет принять участие в чемпионате мира из-за травмы.

Конечно, я разочарован тем, что не смогу участвовать в этом чемпионате мира. Но больше всего горжусь тем, что был капитаном этой команды с ЧМ в Катаре и что мы вместе выросли в группу, где можем говорить о цели победить на чемпионате мира.

Эта команда действительно замечательная. Я верю, что они преодолеют любые трудности и покажут нам то, чего мы никогда раньше не видели.

После этого я решил завершить карьеру в национальной сборной. Поэтому отныне буду поддерживать сборную Японии как болельщик.

Момент, когда сборная Японии выиграет чемпионат мира, обязательно наступит в будущем. Давайте верить в это и поддерживать их вместе.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 22:07
Пусть зовут Кадзуёси Миуру, ему только 59 лет и ещё не завершил карьеру.
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