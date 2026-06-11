Рулевой ЮАР стал самым возрастным главным тренером в истории ЧМ

сегодня, 22:47

Бельгиец стал самым возрастным тренером в истории, возглавившим команду в матче чемпионата мира по футболу.

74-летний специалист руководит сборной ЮАР , которая принимает участие в матче открытия ЧМ -2026 с Мексикой на стадионе «Ацтека» в Мехико.

До сегодняшнего дня самым возрастным главным тренером на ЧМ был немец Отто Рехагель. В 2010 году на турнире в ЮАР он руководил сборной Греции, на тот момент ему был 71 год. Команда тогда не смогла преодолеть групповой этап.

Рекорд Броса на стартовавшем 11 июня мундиале могут побить рулевой сборной Чехии Мирослав Коубек, которому исполнится 75 лет в сентябре, и экс-наставник сборной России нидерландец Дик Адвокат (ему 78), возглавляющий команду Кюрасао.