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Рулевой ЮАР стал самым возрастным главным тренером в истории ЧМ

сегодня, 22:47
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика1 : 0Логотип футбольный клуб ЮАРЮАРЗакончился 1-й тайм

Бельгиец Хьюго Броос стал самым возрастным тренером в истории, возглавившим команду в матче чемпионата мира по футболу.

74-летний специалист руководит сборной ЮАР, которая принимает участие в матче открытия ЧМ-2026 с Мексикой на стадионе «Ацтека» в Мехико.

До сегодняшнего дня самым возрастным главным тренером на ЧМ был немец Отто Рехагель. В 2010 году на турнире в ЮАР он руководил сборной Греции, на тот момент ему был 71 год. Команда тогда не смогла преодолеть групповой этап.

Рекорд Броса на стартовавшем 11 июня мундиале могут побить рулевой сборной Чехии Мирослав Коубек, которому исполнится 75 лет в сентябре, и экс-наставник сборной России нидерландец Дик Адвокат (ему 78), возглавляющий команду Кюрасао.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 23:04
Теперь после каждого гола, после каждой игры будут всё новые исторические события!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:58
Лишь бы игру современную ставил...
Гость
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