Шакира — первая артистка, выступившая на четырёх чемпионатах мира

вчера, 23:57

В Мексике стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года.

Первый матч турнира между сборными Мексики и ЮАР предваряла церемония открытия мундиаля на стадионе «Ацтека» в Мехико. Она была разделена на две части.

Первая началась примерно за 1,5 часа до старта игры. Поле украсили зелёным полотнищем с золотыми узорами. Мексиканская певица и композитор Лила Даунс вышла в белом местном одеянии в сопровождении актёров и танцоров в образах шаманов и золотых небольших футбольных мячей. Шаманы били в бубны и барабаны. После этого обряда был выдвинут большой трофей Кубка мира в центре поля.

Появление мексиканской группы Mana вызвало большой ажиотаж у болельщиков. Большинство фанатов на стадионе пели известную композицию Oye Mi Amor. Вокалист музыкального коллектива Фернандо Ольвера вышел в красном кожаном плаще. Затем прошло выступление рэпера из Венесуэлы Дэнни Оушена, которого сопровождали танцовщицы из фольклорного балета Мексики имени Амалии Эрнандес. Все они оказались в пышных нарядах с юбками в цветах Мексики. Далее в розовых цветах появилась мексиканская исполнительница Белинда вместе с ансамблем марьячи, участники которого предстали зрителям в традиционных костюмах чарро.

Двое человек в костюмах известных монстров Лабубу заполнили паузу перед выходом следующих артистов. Мексиканская часть церемонии открытия на этом была завершена, впереди болельщиков ждали известные на весь мир исполнители.

Первым из них стал колумбийский певец Джей Бальвин, исполнивший композицию Loco Contigo. Он вышел на поле в красной рубашке с жёлтым галстуком, шляпе и зелёных штанах на самодельной импровизированной машине. Ещё один представитель Колумбии — певица Шакира, стала первой артисткой, которая выступила на четырёх чемпионатах мира, до этого выходя с композициями на турнирах в 2006, 2010 и 2014 году. Ранее она в течение 11 лет состояла в отношениях с бывшим защитником сборной Испании и «Барселоны» Жераром Пике, пара распалась в июне 2022-го. Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy в Мехико исполнили официальную песню ЧМ -2026 Dai Dai. На стадионе раздался салют.

Заключительной части церемонии открытия дала старт мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Она поприветствовала все команды, принимавшие участие в отборе на ЧМ и сумевшие пройти квалификацию в финальную часть соревнования, со словами: Да здравствует футбол и Мексика!

После этого начался парад флагов участников мундиаля. Диктор объявлял страны по одной, все участники вместе собрались вокруг центрального круга. Затем итальянский оперный певец Андреа Бочелли, корейская и американская певица Ejae исполнили официальный гимн турнира DNA (больше чем игра). Диджей David Guetta не находился на самой церемонии, его выступление можно было увидеть только на экране.