Мексика обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями

Сборная Мексики выиграла у команды ЮАР в первом матче чемпионата мира 2026 года (2:0).
Счёт открыл на 9-й минуте Хулиан Киньонес. На 49-й южноафриканская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Спхепхело Ситхоле. На 67-й Рауль Хименес удвоил преимущество «ацтеков». На 84-й «Бафана-Бафана» осталась вдевятером после удаления Тембы Зване. На 90+2-й третью красную карточку в игре получил капитан мексиканцев и представитель московского «Локомотива» Сесар Монтес.
Во втором туре группового этапа Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня, а ЮАР 18-го числа встретится с Чехией.
Мексика ничего особенного не показала, хотя класс чувствовался, но только на фоне грубоватого соперника. Фантазийного футбола в игре мексиканцев не много, сыграли на ошибках соперника, но при этом, имея на два игрока больше, еще умудрились ошибиться позицuонно и удалиться. В первом матче столько удалений- просто непостижимо. И это, при абсолютно нулевой игре с обеих сторон.