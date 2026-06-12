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Мексика обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями

сегодня, 00:04
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика2 : 0Логотип футбольный клуб ЮАРЮАРМатч завершен

Сборная Мексики выиграла у команды ЮАР в первом матче чемпионата мира 2026 года (2:0).

Счёт открыл на 9-й минуте Хулиан Киньонес. На 49-й южноафриканская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Спхепхело Ситхоле. На 67-й Рауль Хименес удвоил преимущество «ацтеков». На 84-й «Бафана-Бафана» осталась вдевятером после удаления Тембы Зване. На 90+2-й третью красную карточку в игре получил капитан мексиканцев и представитель московского «Локомотива» Сесар Монтес.

Во втором туре группового этапа Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня, а ЮАР 18-го числа встретится с Чехией.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 01:10
Судей на74ли - удаляют, особо не мучаясь, хотя откуда классический, фантазийный футбол. Жаль, нашим не удалось уговорить, кого-нибудь из юга Африки, там племена особые, бывшие колонии Англии, набрались бы недостающего мастерства.))
d1metras
d1metras
сегодня в 01:00
Уровень конечно немного низковат...
y-ago
y-ago
сегодня в 00:55
Всё было ясно ещё в первом тайме. После удаления у ЮАР матч окончательно превратился в формальность. Африканцы не показали практически ничего, а Мексика спокойно довела дело до победы.
Однако, даже на фоне никакущей Африки, с двумя игрока в плюсе "ацтеки" были не так убедительны, как я предполагал. Мне пока не верится, что эта сборная сможет всерьёз побороться с главными фаворитами чемпионата мира.
За адекватность
За адекватность ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 00:54
Да я только за. Помнится не так давно ЧМ был 7 за счастье было бы. Мальца потом ФИФА с судьями воспитательную работу провела. Я к Вам не с войной. С уважением к любому мнению. Но парень из ЮАР, упав в центре поля на последней минуте явно не торопился два гола отыгрывать. Исключительно на мой взгляд.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:50, ред.
Сколько ж мнений по типу: "ах, я то думал, что будут плясать под Моцарта, а тут просто лезгинка"!

Это вы, уважаемые, ещё островитян с пингвинами Мадагаскара не смотрели...! Подождите малясь..., через неделю просмотра ЧМ вам и ФНЛ покажется футболом!

P.S. Только к концу июня, за редким исключением, можно будет ящик погромче делать... А пока всем спать... и ржать (в перерывах) !))))
Un_De
Un_De
сегодня в 00:40
Чесгря мексиканцы неубедительно играли, не смотря на победу. А ЮАР так вообще 1,5 момента за игру. Вообще ждал больше курьезов от новых правил и как арбитры станут ловить "артистов"...
баск
баск
сегодня в 00:37, ред.
Игра довольно тупенькая получилась, с обеих сторон, хотя мексы помастеровитее, конечно, и победили заслуженно.
Монтес, ясное дело, поднагадил команде, такой красивый снос изобразить- это надо было суметь, особенно при игре в двойном большинстве..))

Топлю на мундиале за мексов (Чавес) и за парагвайцев (Касерес и немного Бальбо), то есть за динамовцев, хоть Бальбо и бывший, но отношусь к нему сочувственно..:)

ЗЫ. Не понял ни слова из того, что говорил судейка в объяснение второго удаления юаровцев. Неужели нельзя заранее выучить несколько слов на официальном языке мундиаля?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:37
Это ЧМ , а не рядовой матч любого чемпионата, здесь каждая секунда важна, судья все правильно сделал, добавил сколько должен был
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:35
Красавцы мексиканцы, полностью контролировали игру.
Хименеса с почином!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 00:35
Матч неплох, но в целом уровень низкий. Юар это команда вообще не для ЧМ, хотя такие сборные всегда туда попадают. Корея - Чехия по любому должен быть в разы интереснее и выше уровнем. Там всё таки класс игроков скажется, играющих в европе. И вообще эти сборные всегда нацелены на плей оф.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:29
Мексику с победой
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:20, ред.
Как бы один вопрос. И тот к судье. На кой х....., при 0-2 ты 7 минут добавляешь? На последней добавленной парняга из ЮАР лежал, и явно не торопился два мяча отыгрывать. По игре говорить нечего. Таких игр еще много будет. В студии эксперты все по полочкам разложат. Монтеса жаль, улетел на красную... Что еще. Всех пользователей соккера с началом ЧМ. Я как всегда, со своей колокогьни.
LOpp
LOpp
сегодня в 00:15
Ну с красными перебор конечно, щас бы за каждое касание красную давать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:14
Заскринил, посмотрим, по одному матчу судить...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:14
Ожидаемая победа
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:13
Вялый, но футбол. Уровень РПЛ плюс минус, но без ляпов судейских
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:13
Хозяева явно были лучше, не оставили никаких шансов африканцам, которые играть толком не умеют.
Представляю, что выдадут Кюрасао, Узбекистан и такие же другие сборные.
Capral
Capral
сегодня в 00:12
Не хочется Швондера цитировать, но этот матч за гранью. Если и все остальные так пройдут, можно считать потерянным временем. А если по игре, то страшно силовая Африка, физически идеально подготовленная, но это, как раз из той оперы- сила есть, ума не надо... Вратарь очень неплох, но психологически сломленный- первый гол его. Впечатление такое, что сб.Африки- это сборище африканских пастухов диких коз- из местных африканских деревень.

Мексика ничего особенного не показала, хотя класс чувствовался, но только на фоне грубоватого соперника. Фантазийного футбола в игре мексиканцев не много, сыграли на ошибках соперника, но при этом, имея на два игрока больше, еще умудрились ошибиться позицuонно и удалиться. В первом матче столько удалений- просто непостижимо. И это, при абсолютно нулевой игре с обеих сторон.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:08
Матч открытия удался. Мексика полностью контролировала игру и по делу победила. В концовке правда сами создали себе проблемы на ровном месте и потеряли игрока. Это может сказаться во втором туре. ЮАР это пассажиры на турнире.
nubom
nubom
сегодня в 00:07
Примерно, как "Локомотив - Ростов"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:07
Батраков провожает Монтеса на ЧМ :
- Сезар привези мне что нибудь на память...
- А что именно ??
- Ну хоть красную карточку..
- Ладно...привезу...
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