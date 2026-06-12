Мексика обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями

сегодня, 00:04

Сборная Мексики выиграла у команды ЮАР в первом матче чемпионата мира 2026 года (2:0).

Счёт открыл на 9-й минуте Хулиан Киньонес. На 49-й южноафриканская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Спхепхело Ситхоле. На 67-й Рауль Хименес удвоил преимущество «ацтеков». На 84-й «Бафана-Бафана» осталась вдевятером после удаления Тембы Зване. На 90+2-й третью красную карточку в игре получил капитан мексиканцев и представитель московского «Локомотива» Сесар Монтес.