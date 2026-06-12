Стартовая игра чемпионата мира впервые прошла с тремя удалениями

Три футболиста были удалены с поля в стартовом матче чемпионата мира 2026 года Мексика — ЮАР (2:0).
На 49-й минуте за лишение явной возможности забить гол красную карточку получил полузащитник южноафриканцев Спхепхело Ситхоле. На 84-й после вмешательства видеоассистентов главный арбитр из Бразилии Вилтон Сампайо выдал красную карточку ещё одному хавбеку команды Тембе Зване за грубую игру. На второй добавленной ко второму тайму время минуте за лишение явной возможности забить мяч удалением был наказан мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес, который вышел на поле 11 июня с капитанской повязкой.
Два удаления было в игре открытия ЧМ-1990 между сборными Аргентины и Камеруна. Тогда красные карточки были показаны игрокам африканской сборной. Рекордное количество красных карточек в одном поединке ЧМ показал российский арбитр Валентин Иванов в 2006 году во встрече 1/8 финала между командами Португалии и Нидерландов. Тогда с поля были удалены по два футболиста каждой сборной.