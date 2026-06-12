Стартовая игра чемпионата мира впервые прошла с тремя удалениями

сегодня, 00:59

Три футболиста были удалены с поля в стартовом матче чемпионата мира 2026 года Мексика — ЮАР (2:0).

На 49-й минуте за лишение явной возможности забить гол красную карточку получил полузащитник южноафриканцев . На 84-й после вмешательства видеоассистентов главный арбитр из Бразилии выдал красную карточку ещё одному хавбеку команды за грубую игру. На второй добавленной ко второму тайму время минуте за лишение явной возможности забить мяч удалением был наказан мексиканский защитник московского «Локомотива» , который вышел на поле 11 июня с капитанской повязкой.