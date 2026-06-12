Южная Корея обыграла Чехию в матче ЧМ-2026

В матче 1-го тура чемпионата мира в группе А встречались сборные Южной Кореи и Чехии. Азиатская команда победила со счетом 2:1.
Ладислав Крейчи вывел чехов вперед на 59-й минуте. На 67-й Хван Ин Бом забил ответный мяч. Победный гол провел Ох Хьён-Гью на 80-й минуте.
В первом матче этой группы Мексика обыграла ЮАР 2:0.
Надеюсь, ЮК выйдут в плей офф с первого места!!!
Корейцы понравились! Победа заслуженная. Молодцы! С нетерпением ждём их дуэль с Мексикой! Там более очевидна будет видна истинная сила команды.
Что касается команды из Чехии. Я же только Первую лигу знаю. :))))) У меня было дежавю, что я смотрю Урал Василия Березуцкого, переодетого в цвета Чешской Республики. "Бей-беги", расчёт на стандарты и ни единой мысли. Пока не вижу шансов для этой команды на дистанции турнира.