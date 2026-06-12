Южная Корея обыграла Чехию в матче ЧМ-2026

сегодня, 06:58

В матче 1-го тура чемпионата мира в группе А встречались сборные Южной Кореи и Чехии. Азиатская команда победила со счетом 2:1.

Ладислав Крейчи вывел чехов вперед на 59-й минуте. На 67-й Хван Ин Бом забил ответный мяч. Победный гол провел Ох Хьён-Гью на 80-й минуте.