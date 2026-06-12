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Южная Корея обыграла Чехию в матче ЧМ-2026

сегодня, 06:58
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

В матче 1-го тура чемпионата мира в группе А встречались сборные Южной Кореи и Чехии. Азиатская команда победила со счетом 2:1.

Ладислав Крейчи вывел чехов вперед на 59-й минуте. На 67-й Хван Ин Бом забил ответный мяч. Победный гол провел Ох Хьён-Гью на 80-й минуте.

В первом матче этой группы Мексика обыграла ЮАР 2:0.

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Источник: soccer.ru Фото: ФИФА
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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 08:16
Очень даже может быть).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:59
С волевой победы)))
Надеюсь, ЮК выйдут в плей офф с первого места!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:54
Неприятный результат для Чехов. Им ещё с хозяевами играть, а их традиционно слегка тащат...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:54
Результат прогнозируемый, но сенсационный.
chromage
chromage
сегодня в 07:43, ред.
Хван Ин Бом конечно уничтожил чехов. Гол супер и пас такой же.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:26
Корейцы пбедили, я этого ожидал.....
Freche
Freche
сегодня в 07:19, ред.
Проспал я первый тайм, честно говоря. В прямом смысле. :))))
Корейцы понравились! Победа заслуженная. Молодцы! С нетерпением ждём их дуэль с Мексикой! Там более очевидна будет видна истинная сила команды.
Что касается команды из Чехии. Я же только Первую лигу знаю. :))))) У меня было дежавю, что я смотрю Урал Василия Березуцкого, переодетого в цвета Чешской Республики. "Бей-беги", расчёт на стандарты и ни единой мысли. Пока не вижу шансов для этой команды на дистанции турнира.
Comentarios
Comentarios ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 07:17
Мексика могет сюприз сделать заряжены на победу. Я про ЧМ в общем
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 07:10
Результат справедлив. Корейцы были лучше. Креативно и разнообразно играли в атаке. Корейцы техничные. Хван красивый гол забил убрав защитника и вратаря на замахе. Чехи кроме стандартов ничего не показали. Гол забили после аута воспользовавшись преимуществом в росте. Отмененный из за офсайда гол был забит после штрафного. Вся опасность от чехов исходила только со стандартов. Полное преимущество Кореи по игре.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:01
Ю.Корея с Мексикой будет матч-заруба. Корейцев с победой!
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