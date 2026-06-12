Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЧемпионат мира 2026

Мора стал самым молодым игроком в истории Мексики на ЧМ

сегодня, 08:32

Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

Футболист в игре против ЮАР вышел на поле в возрасте 17 лет и 240 дней, став самым молодым мексиканским и североамериканским игроком, когда-либо принимавшим участие в матчах мундиаля.

Мора считается одним из самых перспективных молодых футболистов страны. За последние два сезона в составе «Тихуаны» он провел 53 матча, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

На чемпионате мира — 2026 мексиканец также является самым молодым участником турнира. Однако даже если ему удастся отличиться забитым мячом, он не сможет превзойти рекорд Пеле как самого юного автора гола на мировых первенствах. Легендарный бразилец забил свой первый мяч на чемпионатах мира в возрасте 17 лет и 239 дней.

Подписывайся в ВК
Все новости
Стартовая игра чемпионата мира впервые прошла с тремя удалениями
Сегодня, 00:59
Рулевой ЮАР стал самым возрастным главным тренером в истории ЧМ
Вчера, 22:47
Сафонов первым из российских футболистов дважды выиграл Лигу чемпионов
30 мая
Сафонов — первый россиянин, который начнёт финал ЛЧ в стартовом составе
30 мая
Бруну Фернандеш вошёл в историю АПЛ. Он обогнал футболистов «Арсенала» и «Ман Сити»
25 маяЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Макс Доуман стал самым молодым игроком стартового состава в истории АПЛ
24 мая
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:05
Посмотрим, на что он еще способен....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:49
Есть новый рекорд ЧМ !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 