Мора стал самым молодым игроком в истории Мексики на ЧМ

сегодня, 08:32

Полузащитник сборной Мексики вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

Футболист в игре против ЮАР вышел на поле в возрасте 17 лет и 240 дней, став самым молодым мексиканским и североамериканским игроком, когда-либо принимавшим участие в матчах мундиаля.

Мора считается одним из самых перспективных молодых футболистов страны. За последние два сезона в составе «Тихуаны» он провел 53 матча, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

На чемпионате мира — 2026 мексиканец также является самым молодым участником турнира. Однако даже если ему удастся отличиться забитым мячом, он не сможет превзойти рекорд Пеле как самого юного автора гола на мировых первенствах. Легендарный бразилец забил свой первый мяч на чемпионатах мира в возрасте 17 лет и 239 дней.