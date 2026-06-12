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Холанд посетил матч финала Кубка Стэнли

сегодня, 10:10

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд посетил пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом», который состоялся в Роли.

Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 4:2. Благодаря этому успеху команда вышла вперед в серии до четырех побед — 3-2.

Холанд находится в США в составе сборной Норвегии, которая принимает участие в чемпионате мира по футболу. Национальная команда базируется в Гринсборо, расположенном в штате Северная Каролина.

Первый матч на турнире норвежцы проведут в ночь на 17 июня по московскому времени против сборной Ирака.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 11:10
По окончании футбольной карьеры пойдёт в хоккеисты. С его фактурой - это возможно и играть можно до 50-ти лет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:22, ред.
И что ? Завтра он поедет на мыс Канаверал и посетит сердце NASA, а послезавтра приедет в океанариум Майами..., потом в Лас-Вегасе прыгнет на тарзанке с могучей Стратосферы...

К чему быт футболиста в новостях ?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:16
Не те сейчас финалисты
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