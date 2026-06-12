Холанд посетил матч финала Кубка Стэнли

Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 4:2. Благодаря этому успеху команда вышла вперед в серии до четырех побед — 3-2.

Нападающий сборной Норвегии посетил пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом», который состоялся в Роли.

Холанд находится в США в составе сборной Норвегии, которая принимает участие в чемпионате мира по футболу. Национальная команда базируется в Гринсборо, расположенном в штате Северная Каролина.

Первый матч на турнире норвежцы проведут в ночь на 17 июня по московскому времени против сборной Ирака.