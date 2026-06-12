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Мероприятия к открытию ЧМ-26 посетили 500 тысяч болельщиков

сегодня, 10:13

Около 500 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Мехико, посвященных открытию чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности столицы Мексики.

По данным ведомства, около 80 тысяч болельщиков посетили матч открытия на стадионе и в прилегающих к арене зонах. Еще порядка 100 тысяч человек собрались в официальной фан-зоне на центральной площади Сокало.

Большой ажиотаж наблюдался и у монумента «Ангел Независимости» на проспекте Пасео-де-ла-Реформа, где старт мирового первенства отмечали около 120 тысяч поклонников футбола.

Кроме того, примерно 200 тысяч человек посетили специальные «Футбольные фестивали», организованные городскими властями во всех 16 районах Мехико.

Отмечается, что за матчем открытия на одной из площадок — в спортивном комплексе «Лос-Галеана» — вместе с болельщиками наблюдали президент Мексики Клаудия Шейнбаум и мэр Мехико Клара Бругада.

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Источник: tass.ru
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