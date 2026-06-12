Скончался легендарный бразильский защитник Брито

сегодня, 10:19

Бывший защитник сборной Бразилии Брито, ставший чемпионом мира в 1970 году, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщила Бразильская конфедерация футбола.

По данным организации, легендарный футболист скончался 11 июня. Причины смерти и другие подробности не раскрываются.

Брито выступал за сборную Бразилии с 1964 по 1972 год и провел в ее составе 61 матч. Он входил в легендарную команду, которая выиграла чемпионат мира 1970 года в Мексике и считается одной из сильнейших в истории мирового футбола.

Помимо победы на чемпионате мира 1970 года, Брито добился успехов со сборной Бразилии и на других международных турнирах. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Рока в 1971 году, а также выиграл Кубок независимости Бразилии в 1972 году.