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Скончался легендарный бразильский защитник Брито

сегодня, 10:19

Бывший защитник сборной Бразилии Брито, ставший чемпионом мира в 1970 году, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщила Бразильская конфедерация футбола.

По данным организации, легендарный футболист скончался 11 июня. Причины смерти и другие подробности не раскрываются.

Брито выступал за сборную Бразилии с 1964 по 1972 год и провел в ее составе 61 матч. Он входил в легендарную команду, которая выиграла чемпионат мира 1970 года в Мексике и считается одной из сильнейших в истории мирового футбола.

Помимо победы на чемпионате мира 1970 года, Брито добился успехов со сборной Бразилии и на других международных турнирах. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Рока в 1971 году, а также выиграл Кубок независимости Бразилии в 1972 году.

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Перевод с espn.com Фото: Getty Images
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:36
Человек прожил хорошую и достойную жизнь...
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