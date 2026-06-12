Папа Римский стал почётным членом «Реала»

сегодня, 10:22

Папа Римский Лев XIV стал почетным членом мадридского «Реала».

Об этом сообщил испанский клуб, отметив, что таким образом выражает свое уважение понтифику.

«„Реал" демонстрирует этим свое восхищение универсальной фигурой, которая представляет миллиарды людей по всему миру», — говорится в заявлении клуба.

Лев XIV ранее уже признавался в симпатиях к мадридской команде и называл себя болельщиком «Реала».