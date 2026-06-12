Папа Римский стал почётным членом «Реала»

Папа Римский Лев XIV стал почетным членом мадридского «Реала».
Об этом сообщил испанский клуб, отметив, что таким образом выражает свое уважение понтифику.
«„Реал" демонстрирует этим свое восхищение универсальной фигурой, которая представляет миллиарды людей по всему миру», — говорится в заявлении клуба.
Лев XIV ранее уже признавался в симпатиях к мадридской команде и называл себя болельщиком «Реала».
Странно понтифик повел себя. Выражать от лица Папы Римского своё футбольное пристрастие..., когда в католическом мире кроме Реала полно великих, статусных команд..., такое себе, если не сказать чрезмерно излишнее, и где-то даже вызывающее. Ортодоксальных кардиналов-католиков, да и простых представителей католицизма, такое поведение должно приводить в смятение, и даже коробить.
Для человека с таким религиозным статусом, все должны быть равны..., по крайней мере публично - это априори. А Лев видать всегда помнит что он болельщик, но порой забывает, что он ещё и Папа (не каламбур).
P.S. Хоть я и не католик, но как по мне, - это реальный, масштабный конфуз, оценку которому пусть дают те, кого это затронуло.
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