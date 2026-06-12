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Куртуа допустил возможность завершения карьеры в сборной

сегодня, 12:41

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа допустил, что чемпионат мира — 2026 станет для него последним турниром в составе национальной команды.

34-летний голкипер, дебютировавший за сборную в 2011 году и проведший за нее 109 матчей, признался, что после мундиаля может завершить международную карьеру.

«Не думаю, что сейчас стоит много говорить о будущем, но вероятность того, что я не продолжу выступать за сборную после этого турнира, выше, чем вероятность того, что останусь», — заявил Куртуа журналистам.

При этом вратарь подчеркнул, что не планирует завершать клубную карьеру в ближайшее время.

«Я хочу играть еще несколько лет. Но нужно заботиться о своем теле. Моя семья приехала сюда, потому что этот турнир может стать для меня последним», — добавил бельгиец.

Сборная Бельгии стартует на чемпионате мира матчем группового этапа против Египта в Сиэтле.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:10
И этот ЧМ зря вызван.
Тренерам Бельгии пора оьновмт состав сборной
Гость
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