Тренер Мексики Агирре оценил свист в адрес его команды в игре против ЮАР

сегодня, 12:49

Главный тренер сборной Мексики после победы над ЮАР (2:0) в матче открытия чемпионата мира — 2026 признался, что его команда испытывала волнение перед стартом турнира.

«Когда начинаешь чемпионат мира, ноги, конечно, дрожат. За 25 лет моей работы никогда не было такого, чтобы у игроков сводило мышцы, а сегодня судороги были сразу у троих футболистов», — заявил Агирре.

По словам специалиста, на игроков повлияла атмосфера переполненного стадиона.

«Когда мы увидели арену, ребята немного испугались масштаба события. Но при этом мы не испытывали серьезных проблем. Мы могли забить четыре мяча, и тогда игра выглядела бы совсем иначе», — отметил наставник.

В концовке встречи часть болельщиков освистала мексиканскую команду, однако Агирре спокойно отнесся к реакции трибун.

«Я не слышал свиста. Но счет 2:0 может показаться не таким убедительным. Если бы было 4:0, ощущения были бы другими. Главное, что мы взяли три очка. Если болельщики свистят, значит, футболисты должны сделать все, чтобы это не повторилось. На нас это никак не повлияло», — подчеркнул тренер.

Следующие матчи на групповом этапе сборная Мексики проведет против команд Южной Кореи и Чехии.